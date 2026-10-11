«لا ليغا»: ريال سوسيداد يحقق فوزاً صعباً على ديبورتيفو لاكورونيا

«لا ليغا»: ريال سوسيداد يحقق فوزاً صعباً على ديبورتيفو لاكورونياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328426-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي، الأحد، عن تعاقده مع المدرب الهولندي كلارنس سيدورف ليكون مديراً فنياً للفريق.
كتب كورينثيانز عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): «سيدورف هو مدربنا الجديد»، مشيراً إلى أن المدير الفني الهولندي وقَّع عقداً حتى أواخر عام 2027.
ورحب النادي البرازيلي بمدربه الجديد، مضيفاً في تدوينة أخرى: «أهلاً بك سيدورف».
وتعاقد كورينثيانز مع كلارنس سيدورف قبل ساعات قليلة من مباراة الديربي أمام بالميراس ضمن منافسات الدوري البرازيلي.
كان كورينثيانز، الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط في الدوري البرازيلي، قد أقال مدربه السابق فرناندو دينيز، الأربعاء الماضي.
وقبل وصول سيدورف، لم تنجح مفاوضات كورينثيانز مع مدربين آخرين مثل رامون دياز، وسيباستيان بيكاسيسي، وفابيو كاريل، وسيلفينيو.
وعلمت شبكة «إي إس بي إن» أن المدير الرياضي لكورينثيانز، مارسيلو باز، قاد المفاوضات مع سيدورف الذي كان متفرغاً منذ عام 2019.
وبذلك، يعود سيدورف إلى عالم التدريب بعد غياب دام 7 سنوات، حيث كانت آخر تجربة تدريبية للاعب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان وميلان مع منتخب الكاميرون، قبل إقالته من منصبه في يوليو (تموز) 2019.
وأنهى سيدورف عقده مع بوتافوغو ليعتزل اللعب، وتولى أول مهمة تدريبية له مع ميلان في يناير (كانون الثاني) 2014، حيث تولى تدريب «الروسونيري» عندما كان الفريق في المركز الـ11، وأنهى الموسم في المركز الثامن، قبل إقالته في يونيو (حزيران) الماضي، وعمل لاحقاً مدرباً لشنتشن وديبورتيفو لا كورونيا.
رئيس «فيراري» يلوم هاميلتون على خطئه في سنغافورة... والسائق يعتذرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328413-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1
رئيس «فيراري» يلوم هاميلتون على خطئه في سنغافورة... والسائق يعتذر
فريد فاسور رئيس فريق «فيراري» (رويترز)
قال فريد فاسور رئيس فريق «فيراري» إن إخفاق لويس هاميلتون في دخول حارة الصيانة خلال فترة استخدام سيارة الأمان الافتراضية الحاسمة، حرم الفريق من وضع سيارتيه على منصة التتويج في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم «فورمولا 1»، الأحد.
وفي حين لم تكن هناك أي فرصة للحاق بماكس فرستابن سائق «ريد بول»، الذي حقق فوزه الأول في سنغافورة انطلاقاً من المركز الأول، كانت سيارتا «فيراري» في المركزين الثاني والثالث عندما بدأت فترة استخدام سيارة الأمان الافتراضية إثر انسحاب لانس سترول.
وكشف فريد فاسور عن استدعاء السائقين، الاثنين، معاً لتغيير الإطارات، لكن هاميلتون أخطأ مدخل حارة الصيانة، بينما نجح شارل لوكلير في التوقف لينهي السباق في المركز الثاني بعد تجاوزه لزميله في الفريق.
وأبلغ فاسور شبكة «سكاي سبورتس»: «بدأنا جميعاً السباق دون أي رؤية واضحة بشأن الإطارات، وأعتقد أن الإطارات اللينة كانت اليوم أفضل كثيراً من المتوسطة؛ ولهذا السبب عانى لويس في البداية».
وأضاف: «تركنا الباب مفتوحاً للخيارين اعتماداً على سيارة الأمان الافتراضية، وهذا ما حدث بالفعل. استدعيناهما معاً إلى حارة الصيانة. كان سينتهي بنا المطاف في المركزين الثاني والثالث؛ لأننا كنا نحتلهما بالفعل على الحلبة، لكنه أخطأ مدخل حارة الصيانة».
وتفاقمت مشكلات إطارات هاميلتون مع صعوبة مجاراته لوتيرة السباق، ليتجاوزه في النهاية كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» بالإضافة إلى ثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، لينهي السباق في المركز السادس المخيب للآمال.
واعتذر بطل العالم 7 مرات، الذي بدا محبطاً، لاحقاً عبر دائرة اتصال الفريق في أثناء عودته بسيارته إلى حارة الصيانة بعد نهاية السباق.
وأشار هاميلتون في رسالة لا سلكية عقب السباق إلى أن قراره بالبقاء على إطارات قديمة بدلاً من المخاطرة بفقدان مركزه عبر التوقف الثاني في منطقة الصيانة كان سبباً في نتيجة السباق.
وقال هاميلتون: «أعتذر لكم يا رفاق، لقد خذلتكم اليوم، قراري كان سبباً في خسارتنا نقاطاً ثمينة».
وأضاف النجم البريطاني: «سأحاول التعويض في الجولة المقبلة، وأداء الفريق كان رائعاً في التوقف للصيانة».
ووصل هاميلتون بطل العالم 7 مرات للمركز الثاني في سباق الأحد خلال مرحلة ما، لكنه تأثر لاحقاً بضعف الإطارات، وسمح لزميله شارل لوكلير بتجاوزه، ثم واجه النجم البريطاني مطاردة قوية من أنتونيلي والبريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، ليتراجع إلى المركز السادس.
احتفالية لاعبي كولن بالفوز على مونشنغلادباخ (نادي كولن)
فاز كولن على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، الأحد، في «ديربي الراين» ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الألماني لكرة القدم.
ورفع كولن رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف ماينز وإلفرسبيرغ في المركزين الثامن والتاسع، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف فيردر بريمن صاحب المركز السابع.
على الجانب الآخر، يتذيل بوروسيا مونشنغلادباخ الترتيب من دون أي رصيد من النقاط، في أول مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد ألكسندر بيليسن الذي تولى المهمة خلال فترة التوقف الدولي خلفاً للمقال يوجين بولانسكي.
وتقدم كولن في الدقيقة 26 عن طريق إيساك يوهانسن، ثم أدرك جو سكالي التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 39.
وفي الدقيقة 67 سجل سعيد الملا، الدولي الألماني من أصول لبنانية، الهدف الثاني لفريق كولن ليخطف لفريقه النقاط الثلاث.