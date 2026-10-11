«الدوري الإنجليزي»: بالاس يفك عقدته أمام فورست... والجزائري بلُّومي ينقذ هال

فك كريستال بالاس أخيراً عقدته أمام ضيفه نوتنغهام فورست، وحقق فوزه الأول عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجاء بنتيجة 3-1 الأحد، في المرحلة السادسة.

وفي 12 مواجهة سابقة بين الفريقين على صعيد دوري الكبار، فشل بالاس في تحقيق الفوز على منافسه واكتفى بثمانية تعادلات مقابل 4 هزائم، ولكنه نجح الأحد في قلب الطاولة عليه وحوَّل تخلفه إلى فوزه الثاني للموسم.

وتقدم فورست الذي لم يخسر أمام منافسه في آخر 11 مواجهة بينهما (قبل الأحد) في جميع المسابقات وتحديداً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 (0-1 في دوري المستوى الثاني)، منذ الدقيقة الثالثة عبر السويسري دان ندوي.

لكن بالاس رد في أواخر الشوط الأول بهدفَي الياباني دايتشي كامادا (41) والكولومبي جيرفرسون ليرما (5+45)، قبل أن يؤمِّن النقاط الثلاث في الشوط الثاني بهدف للإسباني يريمي بينو (59).

ورفع بالاس رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 5 في المركز الرابع عشر.

التعادل حسم مواجهة هال سيتي وضيفه إيفرتون (رويترز)

وأنقذ البديل الجزائري محمد بلُّومي فريقه هال سيتي من الخسارة أمام ضيفه إيفرتون، وأدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 74 بعد دخوله في الدقيقة 64، رافعاً رصيد فريقه إلى 9 نقاط في المركز التاسع، مقابل 10 لضيفه الذي بات خامساً بانتظار موقعة ليفربول (9) مع مانشستر سيتي (15) لاحقاً الأحد.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح جو غيلهارت التسجيل لهال سيتي في الدقيقة 48، قبل أن يحرز كيرنان دويسبري-هول النتيجة لإيفرتون بعدها بسبع دقائق.

وفي الدقيقة 68 أحرز الفرنسي ثيرنو باري هدف التقدم لإيفرتون، ومن ثم أدرك بلُّومي التعادل لهال.