مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340676-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينيا
غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)
أدى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعيين في شمال شرق غينيا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الخميس.
وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، في أعقاب صدور قرار في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) بحظر التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.
وأوضحت الحكومة أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.
وأضافت الحكومة أن 13 شخصاً، من بينهم عناصر من قوات الأمن، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة «للكشف عن ملابساتها بالكامل».
ومنذ بدء سريان حظر أنشطة التعدين غير الشرعية، وما يدخل فيها من استخدام للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة، قامت قوات الأمن الغينية بطرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في مناجم المنطقة.
وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة، وذكرت أن «الموقف تطور إلى اشتباكات»، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.
وأدت العملية الموجهة ضد التنقيب غير الشرعي عن الذهب إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو دولة مالي المجاورة.
وأعلنت حكومة مالي السبت أنها استقبلت نحو 160 ألف شخص ممن طُردوا من غينيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ إنسانية».
مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340676-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في غينيا
غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)
أدى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعيين في شمال شرق غينيا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الخميس.
وذكر بيان حكومي أن الاشتباكات وقعت الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، في أعقاب صدور قرار في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) بحظر التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.
وأوضحت الحكومة أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مواطنين أجانب.
وأضافت الحكومة أن 13 شخصاً، من بينهم عناصر من قوات الأمن، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة «للكشف عن ملابساتها بالكامل».
ومنذ بدء سريان حظر أنشطة التعدين غير الشرعية، وما يدخل فيها من استخدام للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة، قامت قوات الأمن الغينية بطرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في مناجم المنطقة.
وأفادت الحكومة بأن محتجين أقاموا حواجز أثناء قيام قوات الأمن بدورية في المنطقة، وذكرت أن «الموقف تطور إلى اشتباكات»، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار دون تحديد مصدره الأولي.
وأدت العملية الموجهة ضد التنقيب غير الشرعي عن الذهب إلى تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو دولة مالي المجاورة.
وأعلنت حكومة مالي السبت أنها استقبلت نحو 160 ألف شخص ممن طُردوا من غينيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ إنسانية».
قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340116-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.
وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».
وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.
«مباحثات مفيدة»
وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».
وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».
وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.
وسام للروس
وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».
وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.
وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.
وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.
وضع أمني صعب
ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.
وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.
ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.
حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339911-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-11-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B
حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 11042 حالة، ووفاة 5387 شخصاً.
وأعلن عن تفشي المرض، الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو (أيار)، ولا يوجد علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.
ويعد ثاني أكبر تفش للمرض والأكثر فتكا على الإطلاق بعد انتشاره في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أصاب أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا.
وأظهرت البيانات، تأثر ثمانية أقاليم من أصل 26 إقليما في الكونغو، وتسجيل وفيات كثيرة خارج مراكز العلاج.
وأدى التأخر في الكشف عن المرض والصراعات والضغوط التي تتعرض لها الخدمات الصحية إلى انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مقارنة بحالات انتشاره السابقة، كما تم الإبلاغ عن وجود المرض الآن في شرق ووسط وغرب أفريقيا، مما يجعله التفشي الأكثر انتشارا جغرافيا لفيروس إيبولا في القارة حتى الآن.