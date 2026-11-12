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«آر إيه إف» للفنون القتالية تأمل مشاركة ميراب في منافساتها بعد «شجار الفندق»

ميراب دفاليشفيلي (الشرق الأوسط)
ميراب دفاليشفيلي (الشرق الأوسط)
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«آر إيه إف» للفنون القتالية تأمل مشاركة ميراب في منافساتها بعد «شجار الفندق»

ميراب دفاليشفيلي (الشرق الأوسط)
ميراب دفاليشفيلي (الشرق الأوسط)

قال تشاد برونستين، الشريك المؤسس لمنظمة «رييل أميركان فري ستايل» إن المنظمة تأمل في مشاركة ميراب دفاليشفيلي، بطل وزن الديك السابق في «يو إف سي»، في منافسات المنظمة في أبوظبي، السبت المقبل، وذلك رغم تورطه في مشاجرة بأحد الفنادق، مضيفاً أن الجهة المنظمة تتعاون مع السلطات المحلية.

وقالت شرطة أبوظبي إنها اعتقلت 10 أشخاص، الخميس، عقب مشاجرة في مدخل أحد الفنادق. وأشارت تقارير إعلامية ومقاطع مصورة عبر الإنترنت إلى صلتها بدفاليشفيلي وبطل الوزن الخفيف في دوري المقاتلين المحترفين عثمان نورمحمدوف.

وتواصلت «رويترز» مع دفاليشفيلي ونورمحمدوف للحصول على تعليق.

وقال برونستين للصحافيين: «من الواضح أن عثمان لن يحضر فعاليتنا مساء السبت... نأمل أن يشارك ميراب. لقد سافر إلى هنا، وأثبت أنه منافس مذهل في منافسات المنظمة».

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفاليشفيلي، وهو يجري مقابلة في بهو أحد الفنادق عندما اقترب منه نورمحمدوف وآخرون من الخلف.

وبدا نورمحمدوف وهو يصفع دفاليشفيلي على وجهه، مما أشعل شجاراً بين المجموعتين.

وقالت الشرطة، في بيان: «تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من اعتقال ثمانية أشخاص تورطوا في مشاجرة وقعت عند مدخل أحد الفنادق، على خلفية خلافات سابقة بينهم».

وأضاف البيان: «كما أوقفت شخصين قاما بتصوير الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».

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علي ماهر مدرب مصر الجديد: ننتظر جماهيرنا أمام مالاوي

علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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علي ماهر مدرب مصر الجديد: ننتظر جماهيرنا أمام مالاوي

علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

قال علي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، إنه يأمل في حضور جماهيري كثيف في أول مباراة له مدرباً للفريق في مواجهة مالاوي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتولى علي ماهر تدريب منتخب مصر خلفاً لحسام حسن الذي وجه له اتحاد الكرة المصري الشكر معلناً رحيله عن منصبه الأسبوع الحالي.

وأضاف ماهر في مؤتمر صحافي، أن لاعبي المنتخب المصري بدأوا في استيعاب أسلوبه، وهو ما يعد علامة إيجابية.

ووعد ماهر الجماهير بأن المنتخب المصري سيقدم مباراة قوية أمام مالاوي، مشيراً إلى أن الفريق يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

وقال علي ماهر إن سبب استدعاء ناصر ماهر، لاعب فريق بيراميدز، يعود إلى كونه لاعباً مختلفاً ومهماً بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أنه من العناصر القادرة على صنع الفارق.

وأشاد علي ماهر بمنافسه في مباراة الجمعة، منتخب مالاوي، قائلاً إنه فريق على مستوى عالٍ، لكنه أشار إلى أنه درس المنافس بشكل جيد والفريق جاهز لمواجهته.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027 برصيد أربع نقاط من فوز على جنوب السودان وتعادل سلبي مع أنجولا، الذي يتساوى معه في الرصيد ويحتل المركز الثاني، فيما يوجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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كأس الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عالمية

دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)
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دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان له، الخميس، عن قرب عودة لاعب خط الوسط لويس دياز إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويتعافى دياز حالياً من تمزق عضلي كان قد تعرض له خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكر بايرن ميونيخ أن اللاعب الكولومبي قطع خطوة مهمة أخرى نحو العودة إلى المشاركة في المباريات.

ونظراً لغياب معظم لاعبي الفريق بسبب التوقف الدولي، فقد شهدت التدريبات الحالية مشاركة عدد من لاعبي أكاديمية الشباب.

كما شارك في التدريبات أيضاً لاعب خط الوسط جمال موسيالا، الذي كان غائباً عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ سيواجه فريق كولونيا ضمن منافسات الدوري الألماني.

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الدوري الألماني كرة القدم الأوربية ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الحارس أوونو في «أزمة نفسية صعبة» بعد تسببه في وفاة دي ميغل

أوونو لحظة اصطدامه بخيسوس دي ميغل (أ.ب)
أوونو لحظة اصطدامه بخيسوس دي ميغل (أ.ب)
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الحارس أوونو في «أزمة نفسية صعبة» بعد تسببه في وفاة دي ميغل

أوونو لحظة اصطدامه بخيسوس دي ميغل (أ.ب)
أوونو لحظة اصطدامه بخيسوس دي ميغل (أ.ب)

أكد كارليس مانسو روبيو مدرب نادي أندورا من الدرجة الثانية الإسبانية الخميس أن حارس مرمى الفريق خيسوس أوونو من غينيا الاستوائية يمر بحالة نفسية صعبة، إثر تسببه في وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل بعد اصطدام عنيف معه خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الشاب مانسو (34 عاماً) خلال مؤتمر صحافي: «خيسوس متأثر جداً بما حدث، ولم تكن لديه بالطبع أي نية للتسبب في الحادث الذي وقع إثر الاصطدام، والذي تحوّل في نهاية المطاف إلى مأساة سيكون عليه، للأسف، أن يتعلم كيفية التعايش معها».

وكان الحارس الدولي من غينيا الاستوائية البالغ 25 عاماً قد غاب عن التدريبات، والمباريات، بانتظار صدور قرار بشأن إيقافه، بعدما نشر بياناً أكد فيه أنه يمرّ بـ«أصعب أيام» حياته، على خلفية اصطدامه العنيف بالمهاجم دي ميغل الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بساعات عن عمر يناهز 30 عاماً.

وأضاف مدرب نادي أندورا: «نمنحه المساحة والوقت اللازمين، ونترك له الحرية الكاملة لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً، سواء بالعودة إلى الفريق أم لا، وفي الوقت الذي يراه ملائماً، عندما يشعر بأنه مستعد فعلاً».

ويستعد فريق أندورا لاستئناف مبارياته في الدرجة الثانية السبت بمواجهة ألميريا، في غياب أوونو الذي لم يشارك في التدريبات منذ وقوع الحادثة.

وبحسب الصحافة المحلية، يواجه الحارس الدولي احتمال التعرض لعقوبة رياضية قاسية، فضلاً عن إمكانية مثوله أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».

وأكد مصدر في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء الماضي فتح تحقيق في الحادثة بإشراف قضائي، من دون أن يوضح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعربت عائلة دي ميغل عن تأثرها وامتنانها الكبيرين بعد تلقيها تبرعات تجاوزت قيمتها 210 آلاف يورو (232 ألف دولار) عبر حملة إلكترونية.

وفي بيان نشرته رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، وجّهت عائلة اللاعب الشكر «من أعماق القلب» إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في حملة التبرعات التي أطلقها زميل دي ميغل السابق فران سول، والتي جمعت أكثر من 213 ألف يورو.

وجاء في بيان العائلة: «لقد تأثرنا بشدة بالعدد الكبير من الأشخاص الذين تضامنوا معنا، وساندوا هذه المبادرة. ونتوجه بشكر خاص إلى فران سول على إطلاق حملة التبرعات، وإلى كل من ساهم فيها، أو أرسل إلينا رسائل الدعم، والمواساة».

وأضافت: «شكراً لوقوفكم إلى جانبنا، ولتضامنكم ودعمكم لنا في هذه المرحلة العصيبة».

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