«آر إيه إف» للفنون القتالية تأمل مشاركة ميراب في منافساتها بعد «شجار الفندق»

قال تشاد برونستين، الشريك المؤسس لمنظمة «رييل أميركان فري ستايل» إن المنظمة تأمل في مشاركة ميراب دفاليشفيلي، بطل وزن الديك السابق في «يو إف سي»، في منافسات المنظمة في أبوظبي، السبت المقبل، وذلك رغم تورطه في مشاجرة بأحد الفنادق، مضيفاً أن الجهة المنظمة تتعاون مع السلطات المحلية.

وقالت شرطة أبوظبي إنها اعتقلت 10 أشخاص، الخميس، عقب مشاجرة في مدخل أحد الفنادق. وأشارت تقارير إعلامية ومقاطع مصورة عبر الإنترنت إلى صلتها بدفاليشفيلي وبطل الوزن الخفيف في دوري المقاتلين المحترفين عثمان نورمحمدوف.

وتواصلت «رويترز» مع دفاليشفيلي ونورمحمدوف للحصول على تعليق.

وقال برونستين للصحافيين: «من الواضح أن عثمان لن يحضر فعاليتنا مساء السبت... نأمل أن يشارك ميراب. لقد سافر إلى هنا، وأثبت أنه منافس مذهل في منافسات المنظمة».

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفاليشفيلي، وهو يجري مقابلة في بهو أحد الفنادق عندما اقترب منه نورمحمدوف وآخرون من الخلف.

وبدا نورمحمدوف وهو يصفع دفاليشفيلي على وجهه، مما أشعل شجاراً بين المجموعتين.

وقالت الشرطة، في بيان: «تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من اعتقال ثمانية أشخاص تورطوا في مشاجرة وقعت عند مدخل أحد الفنادق، على خلفية خلافات سابقة بينهم».

وأضاف البيان: «كما أوقفت شخصين قاما بتصوير الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».