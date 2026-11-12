مانشستر يونايتد يقيل كاريك بعد أسوأ بداية في تاريخه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، رحيل مايكل كاريك عن منصبه مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، بعد بداية مخيبة للموسم الحالي، مؤكداً عزمه تعيين مدرب دائم خلفاً له في أقرب وقت ممكن.

وقال النادي في بيان رسمي إن كاريك، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد في يناير (كانون الثاني) الماضي، قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، بعدما حقق 12 انتصاراً في آخر 17 مباراة من الموسم، وجمع أكبر عدد من النقاط بين أندية المسابقة خلال تلك الفترة.

وأوضح مانشستر يونايتد أنه توصل إلى قرار وصفه بأنه «بالغ الصعوبة» بشأن ضرورة إجراء تغيير في الجهاز الفني، بعد البداية المخيبة للفريق في الموسم الحالي، وذلك من أجل تحقيق طموحات النادي.

وأضاف البيان: «مايكل كان وسيظل دائماً أحد أساطير مانشستر يونايتد. وكما كان خلال مسيرته لاعباً، فقد أظهر أعلى مستويات الالتزام والاحترافية طوال فترة عودته إلى النادي».

وأكد النادي أن قيادة كاريك وإنجازاته خلال الموسم الماضي ستظل موضع تقدير، مشيراً إلى أنه يعتزم تعيين خليفة دائم له في أسرع وقت ممكن.

ولم يعلن النادي في بيانه اسم المدرب المقبل، مكتفياً بتأكيد العمل على حسم التعيين في أقرب وقت.

وكانت المباراة الأخيرة لكاريك على رأس الجهاز الفني مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4 أمام أستون فيلا، الأحد الماضي، أكد بعدها أنه لا ينوي التخلي عن منصبه، وأنه يتطلع إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولي كالمعتاد.

لكن إدارة مانشستر يونايتد قررت التدخل لإنقاذ الموسم، بعدما اكتفى الفريق بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط في جميع المسابقات منذ انطلاقه.

ويبرز بوكتينيو، الذي سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحاً لتولي المهمة، في تحدٍّ كبير لإعادة النادي إلى المنافسة، بعدما عجز عن استعادة مكانته منذ رحيل مدربه التاريخي السير أليكس فيرغسون قبل 13 عاماً.

وتراجع مانشستر يونايتد، الذي كان القوة المهيمنة على الكرة الإنجليزية لسنوات طويلة، أمام منافسيه مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال، في ظل استمرار تقلب نتائجه وتغيير أجهزته الفنية.

وتنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي ليفربول على ملعب أنفيلد في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط ترقب لحسم هوية المدرب الجديد قبل استئناف منافسات الدوري.