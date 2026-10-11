برايتون يواصل انتصاراته بثنائية في سندرلاند بالدوري الإنجليزي

حافظ برايتون على سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وواصل وجوده ضمن فرق المقدمة بالمسابقة العريقة.

وحقق برايتون فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 - 0 على مضيفه سندرلاند، السبت، في المرحلة الـ6 من المسابقة، على ملعب «النور».

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ماكسيم دي كويبر التسجيل لبرايتون في الدقيقة الـ53، قبل أن يلعب الفريق الضيف بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه الهولندي باسكال ستريك في الدقيقة الـ57.

وتحدى برايتون النقص العددي في صفوفه، بعدما أضاف جوين حجام الهدف الثاني للفريق الملقب بـ«طيور النورس» في الدقيقة الـ3 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الـ4 في البطولة هذا الموسم والـ3 على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الـ3، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي وآرسنال.

في المقابل، توقف رصيد سندرلاند، الذي مُني بخسارته الـ4 في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط في المركز الـ16 مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ليواصل بدايته الباهتة في البطولة هذا الموسم.