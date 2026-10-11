هونيس يصف دوري الأمم الأوروبية بـ«نكتة العام»

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الهيئات المسؤولة عن كرة القدم، بسبب جدول المباريات الدولية، مؤكداً أن ناديه هو الأكثر تضرراً من ضغط الروزنامة.

وقال هونيس -في تصريحات لقناة «بيلد» التلفزيونية اليوم (الأحد)- إن بعض لاعبي بايرن حصلوا على فترة راحة قصيرة للغاية بين نهاية كأس العالم وبداية الموسم الجديد، الذي شهد بعد ذلك، وللمرة الأولى، فترة توقف دولية امتدت ثلاثة أسابيع.

وأضاف هونيس: «نحن الأكثر تضرراً من كأس العالم الطويلة هذه. عاد لاعبونا في وقت متأخر للغاية، ثم اضطروا إلى الذهاب في إجازة».

وشارك نجوم بايرن: هاري كين، ودايوت أوباميكانو، ومايكل أوليسيه، في كأس العالم حتى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من البطولة، يومَي 18 و19 يوليو (تموز).

وخاض بايرن أولى مبارياته الرسمية في كأس السوبر الألماني يوم 21 أغسطس (آب)، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الألماني يوم 28 من الشهر نفسه.

كما أعرب هونيس عن استيائه من فترة التوقف الدولي الطويلة المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، التي بدأت يوم 21 سبتمبر (أيلول)، بعدما جاءت الفترة الممتدة محل فترتَي التوقف الدوليتين المنفصلتين في أوائل سبتمبر ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وقال: «أعتقد أن ما فعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يمثل كارثة، عندما قرر إيقاف المسابقات بعد 4 أسابيع فقط من انطلاق موسم الدوري الألماني. كان لدينا 18 لاعباً مع منتخباتهم، ولذلك فمن الطبيعي تماماً أن يفقدوا إيقاعهم».

وشدد هونيس على ضرورة أن «تدافع الأندية أخيراً عن مصالحها»، موضحاً أنها هي التي تدفع رواتب اللاعبين، وليس المنتخبات الوطنية.

وأضاف: «ثم تستحدث هنا بطولة سخيفة مثل دوري الأمم الأوروبية، وهي نكتة العام».

واتفق هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، مع تصريحات هونيس، قائلاً: «أولي هونيس محق بالتأكيد في ذلك. لا أعتقد أن هناك فريقاً آخر تعرض لضغط أكبر منا في الدوري الألماني، وكذلك على المستوى الدولي؛ لأن تشكيلتنا تضم تقريباً لاعبين دوليين فقط، وقد شاركوا جميعاً مع منتخباتهم خلال الصيف».

وأوضح هاينر أن المشاركة في دوري الأمم الأوروبية وكثرة السفر تفرضان أعباء إضافية على اللاعبين المحترفين، وهو أمر «ربما أمكن ملاحظته» خلال تعادل بايرن مع أوغسبورغ 2-2 في الدوري الألماني أمس (السبت).

وأكد هاينر: «اتفق تماماً مع أولي هونيس في هذا الشأن. ومع ذلك، فإنني أؤمن بشدة بأن ما يهم في نهاية المطاف هو الفريق الذي يتصدر الترتيب عند النهاية، وسيكون ذلك بايرن ميونيخ».