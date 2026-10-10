الدوري الإسباني: الريال يفوز بشق الأنفس على فياريال

فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه فياريال بنتيجة 1 / صفر في أول اختبار للفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني مساء السبت.

أحرز الإيفواري يان ديوماندي الهدف الوحيد للعملاق المدريدي في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو.

وألغى الحكم هدفا ثانيا سجله فينسيوس جونيور في الدقيقة 71، وقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي بسبب شد أحد لاعبي المنافس من شعره في بداية الهجمة.

وتجاوز الريال بهذا الفوز الصعب كبوة الخسارة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويقفز مجددا للمركز الثالث في جدول الترتيب أمامه أتلتيكو 19 نقطة ثم برشلونة في الصدارة بـ 24 نقطة محققا العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات في أول 8 جولات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خارج أرضه أمام روما الإيطالي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، بعدها يستقبل إشبيلية الأحد من الأسبوع المقبل في الجولة التاسعة من الليغا.

أما فياريال فقد تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، وسيكون على موعد مع مباراتين متتاليتين على أرضه أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ثم إلتشي في الدوري بعدها بثلاثة أيام.