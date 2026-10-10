«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان إلى الصدارة «مؤقتاً» بثلاثية في بارما

انفرد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما 3 - 0، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول ليتصدر الترتيب مؤقتاً، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه كومو، الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 13 عن طريق بيتر سوتيتش، ثم أضاف زميله هاكان شالهانوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 31، سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لفريق إنتر ميلان.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل إنتر ميلان المباراة بضغط كبير محاولاً تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، بينما تراجع بارما للخلف محاولاً تفادي اهتزاز شباكه بهدف مبكر.

وفي الدقيقة 13، تحققت مخاوف بارما حينما سجل إنتر ميلان الهدف الأول عن طريق بيتر سوسيتش، حيث مرر الحارس إدواردو كورفي، حارس بارما، الكرة بشكل خاطئ ليخطفها سوسيتش، ويسددها بقوة في الشباك.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لإنتر ميلان في الدقيقة 19 بعد عرقلة تعرض لها المهاجم إسبوزيتو من دييغو كارلوس مدافع بارما، ليترجمها هاكان شالهانوغلو بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 31، سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لإنتر ميلان، حيث انطلق بالكرة من الجهة اليمنى، ليدخل بها منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية زاحفة هزت شباك بارما.

ونجح إنتر ميلان في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 3 - 0 على حساب بارما.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق إنتر ميلان محاولاً تسجيل هدف رابع في شباك بارما الذي اكتفى بالدفاع عن منطقة جزاءه وحارس مرماه.

وواصل إنتر ميلان محاولاته الهجومية على مرمى الفريق الضيف، لكن سوء الحظ والتسرع في إنهاء الهجمات حالا دون أن ينجح الفريق الأزرق والأسود في التسجيل مجدداً.

ونجح إنتر ميلان في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز إنتر ميلان 3 - 0 على بارما.