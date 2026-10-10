كومباني محبط... وكين يرى التعادل مع أوغسبورغ «عقاباً»

بدا فنسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ محبطاً لإلغاء أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ التي انتهت بالتعادل 2/ 2 ضمن منافسات الدوري الألماني، السبت.
وقال كومباني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي البافاري: «لسنا سعداء لأننا لم نحقق الفوز، المباراة لم تكن سهلة، وكل الفرق ستعاني هنا».
وأضاف المدرب البلجيكي: «صنعنا كماً كبيراً من الفرص، وهذا يعني أننا قدمنا عملاً جيداً، ولكن الأخطاء التي ارتكبناها وتسببت في دخول هدفين مرمانا، تجعلنا لا نستحق الفوز».
وأشار إلى أن «سيناريو المباراة كان متقلباً، لقد دخلت الكرة الشباك 6 مرات، لكن لم يُحتسب لنا 4 أهداف بداعي التسلل، وسددنا 29 كرة على المنافس».
واستطرد: «ولكن ارتكبنا خطأين أسفرا عن هدفين؛ لذا انتهت المباراة بالتعادل. هذا وارد في كرة القدم؛ لأن اللاعبين بشر، ولا يفعلون كل شيء بشكل مثالي».
واختتم فنسن كومباني تصريحاته قائلاً: «إنه شعور مؤلم، ولكن علينا أن نتطلع للأمام، ولحسن الحظ أنه تتبقى لنا الكثير من المباريات، ويجب أن نتجاوز هذه الكبوة».
من جهته، وصف هاري كين نجم بايرن ميونيخ التعادل 2/ 2 مع أوغسبورغ بأنه عقاب لفريقه.
وقال كين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «في ظروف أخرى، كنا سنفوز بهذه المباراة، لقد ارتكبنا خطأين سهلين، وعاقبونا على ذلك».
وأضاف المهاجم الإنجليزي الدولي: «لقد تأخرنا في النتيجة مرتين، وسددنا كرات في العارضة والقائم، وأهدرنا الكثير من الفرص؛ لذا يجب أن نكون راضين عن الخروج بنقطة».
من جانبه، قال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري: «أوغسبورغ قدم أداء جيداً، ولكنهم سجلوا هدفين نتيجة ارتكابنا أخطاء سهلة».
وأضاف إيبرل: «لقد تحسن أداؤنا، وصنعنا الكثير من الفرص، ولكن استقبلنا هدفاً ثانياً بسبب ضعف التغطية الدفاعية، ولكننا نجحنا في إدراك التعادل 2/ 2، وأرى أنها نتيجة مستحقة». واستدرك في ختام تصريحاته: «لكننا أهدرنا الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بمنحنا الفوز».
وبهذه النتيجة يفرط بايرن ميونيخ حامل اللقب في اعتلاء صدارة الدوري الألماني؛ إذ يحتل المركز الثاني بـ11 نقطة، وأمامه بوروسيا دورتموند بـ13 نقطة.