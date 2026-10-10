«البريميرليغ»: برايتون يواصل انتصاراته... أستون فيلا ينزف وفولهام يترنح

حافظ برايتون على سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وواصل وجوده ضمن فرق المقدمة بالمسابقة العريقة.
وحقق برايتون فوزاً ثميناً ومستحقاً 2 / صفر على مضيّفه ساندرلاند (السبت) في المرحلة السادسة للمسابقة، على ملعب (النور).
وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ماكسيم دي كويبر التسجيل لبرايتون في الدقيقة 53، قبل أن يلعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الهولندي باسكال ستريك في الدقيقة 57.
وتحدى برايتون النقص العددي في صفوفه، بعدما أضاف الجزائري جوان حجام الهدف الثاني للفريق الملقب بـ«طيور النورس» في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي وآرسنال، اللذين يتقاسمان الصدارة.
في المقابل، توقف رصيد سندرلاند، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتاً.
من جهته، عاد أستون فيلا لنزيف النقاط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه برينتفورد (السبت) بمدينة برمنغهام.
وتقدم برينتفورد عن طريق إيجور يارموليوك في الدقيقة العاشرة، لكن أستون فيلا رد بهدفين عبر نيكولاس جاكسون وجون ماكغين في الدقيقتين 12 و77 على الترتيب.
ومنح كريستوفر أيير نقطة التعادل لبرينتفورد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 79، ليقود فريقه للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برينتفورد، الذي تعادل للمباراة الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين، إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح في جعبة أستون فيلا، الذي حقق فوزاً وحيداً مقابل تعادلين وثلاث هزائم، 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
وبمدينة إيبسويتش، واصل فولهام انطلاقته الكارثية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيّفه إيبسويتش تاون، السبت، في المرحلة السادسة للمسابقة.
وبادر فولهام بالتسجيل عن طريق ريان سيسيغنون في الدقيقة 55، لكن الفريق اللندني استقبل هدفين في اللحظات الأخيرة عن طريق عبدول واتارا ودارا أوشي في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحصل إيبسويتش على ثلاث نقاط ثمينة.
وارتفع رصيد إيبسويتش، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، دون أن يتعادل في أي لقاء، إلى 9 نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد فولهام، الذي فشل في تحقيق انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن، عند نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).