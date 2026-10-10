«جائزة سنغافورة»: فرستابن أول المنطلقين بالسباق الرئيسي

سجل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لجائزة سنغافورة الكبرى، السبت، بعد ساعات من فوزه بسباق السرعة المقام على حلبة مبللة وشهد أحداثاً دراماتيكية إثر تعرض البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس لحادث اصطدام عندما كان متصدراً في نهاية اللفة الأولى.

وسجل فيرستابن توقيتاً قياسياً بلغ 1:31.373 دقيقة، متفوقاً على ثنائي فيراري، شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، بينما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب السائقين، رابعاً على متن سيارة مرسيدس.

وكان سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، خامس أسرع سائق، بينما حلّ راسل سادساً، علماً أنه سينطلق من المراكز المتأخرة بعد معاقبة الفريق بسبب خرقه القانون المتعلق باستخدام القطع.

وأكمل الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين)، والفرنسي بيير غاسلي (ألبين)، والنيوزيلندي ليام لاوسون، وأرفيند ليندبلاد (كلاهما من ريسينغ بولز) المراكز العشرة الأولى.

وأقيمت التجارب على حلبة جافة تماماً بعدما أثرت الأمطار على سباق السرعة في وقت سابق، الذي انطلق فيه فيرستابن أيضاً من المركز الأول.

ويمنح الانطلاق من مقدمة خط الانطلاق لفيرستابن (29 عاماً) فرصة مثالية للسعي نحو فوزه الأول في سباق سنغافورة.

ولم يسبق لفيرستابن أن اعتلى أعلى عتبة على منصة التتويج في سنغافورة خلال مشاركاته التسع السابقة في السباقات منذ ظهوره الأول عام 2015.

وقال فيرستابن: «بالتأكيد أنا سعيد للغاية بحصولي على مركز الانطلاق الأول، فهذا هو المركز الذي كنت أطمح إليه».

وأضاف: «كانت السيارة قوية للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع. هناك دائماً مجال للتحسين، لكن هذا كان كافياً لحصولي على مركز الانطلاق الأول».

وتابع بطل العالم 4 مرات: «لقد كنا نسير في اتجاه إيجابي، لذا فإن حصولنا على مركز الانطلاق الأول هنا له مكانة خاصة جداً بالنسبة لنا».