أرتيتا: الفوز على ليدز «تصحيح للمسار»

أثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على فوز فريقه الثمين على ليدز يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً على أن ناديه تمكن من تصحيح مساره عقب الخسارة المفاجئة في المرحلة الماضية أمام برايتون.

وأحرز آرسنال هدفين في غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني ليحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2/ 1 بعد تأخره صفر/ 1 أمام ضيفه ليدز في «ملعب الإمارات»، السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة بالمسابقة.

وعقب خسارته القاسية صفر/ 3 أمام مضيّفه برايتون في المرحلة الماضية، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، بدا أن رجال أرتيتا في طريقهم لتلقي خسارة صادمة ثانية على التوالي، وذلك بعد أن منح جيمس جاستين التقدم للضيوف في الدقيقة 55. غير أن ريكاردو كالافيوري أدرك التعادل لحامل اللقب بضربة رأس متقنة من متابعة لتمريرة زميله بن وايت في الدقيقة 62، قبل أن يوجّه (البديل) برونو غيمارايش الضربة الحاسمة بعد ست دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.

وصرح أرتيتا لمحطة «تي إن تي سبورت» عقب المباراة بقوله: «قبل المباراة تحدثنا عن أمرين: الأول هو التحدي الذي ينتظرنا؛ نظراً لأن ليدز لم يكن قد خسر أي مباراة في المسابقة هذا الموسم، مما يعني أن المواجهة ستكون صعبة للغاية. أما الأمر الثاني، فكان استعادة هويتنا والعودة لتقديم أدائنا المعتاد، بغض النظر عن ظروف المباراة».

وأكد المدرب الإسباني: «لم نكن راضين عن أدائنا أمام برايتون، وكانت مباراة اليوم فرصة لتصحيح المسار. وبالفعل، كان رد فعلنا كما توقعنا تماماً».

وتطرق أرتيتا للحديث عن فريق ليدز؛ إذ قال: «إنهم فريق منظم للغاية، ويمتلكون لاعبين يتمتعون بقوة بدنية عالية، كما أنهم يتسمون بالالتزام التام في كل ما يقومون به».

وعن تأثير هدف التعادل لآرسنال في تغيير مجريات المباراة، قال: «عندما تلعب في الساعة 12:30 ظهراً على أرضك وتتأخر بهدف دون رد، يتعين عليك استعادة الكثير من الأمور، وفي مقدمتها الطاقة والحماس».

وتابع: «لقد كان رد فعلنا مذهلاً؛ إذ شعرنا بتفاعل الجماهير وتغيرت الطاقة في الملعب على الفور. كما ساهم اللاعبون البدلاء في إحداث فارق كبير ساعدنا على الفوز بالمباراة».

وعن التبديلات التي أجراها في المباراة، قال أرتيتا: «لقد أضفنا الكثير من سمات القيادة من خلال هؤلاء اللاعبين الثلاثة، فهم يمثلون تهديداً هجومياً، ويجيدون الفوز بالصراعات الثنائية، واللعب للأمام، واختراق دفاع الخصم في ظل هذا الضغط العالي».

وفي ختام تصريحاته، تحدث المدرب الإسباني عن هدف غيمارايش، قائلاً: «من حيث التوقيت، وطريقة التهيؤ للكرة، والتنفيذ... لقد كان هدفاً رائعاً حقاً».

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 15 نقطة، لكنه بقي في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، والذي يلتقي الأحد مع ليفربول.