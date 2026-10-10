بالمر يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2034

بالمر يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2034https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328026-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2034
كول بالمر وقّع عقداً سيبقيه في «ستامفورد بريدج» حتى عام 2034 (رويترز)
قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن لاعب الوسط المهاجم كول بالمر وقع عقداً سيبقيه في «ستامفورد بريدج» حتى عام 2034.
وأصبح الدولي الإنجليزي (24 عاماً) عنصراً بارزاً منذ انضمامه إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي عام 2023، وسجل 91 هدفاً في 138 مباراة في كل المسابقات.
وكان ضمن التشكيلة التي فازت بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي.
وقال بالمر: «بعد الحديث مع الملاك والمديرين الرياضيين وبالطبع المدرب، منحوني قدراً كبيراً من الثقة، لذلك كان من الصواب تماماً توقيع العقد. بالتحدث مع اللاعبين أيضاً، وجدت أن الجميع لديهم الطموحات نفسها. أشعر بأننا سنحرز ألقاباً كبرى هنا باستمرار».
وأبرم تشيلسي عقوداً طويلة الأمد مع عدد من لاعبي الفريق الأول والمواهب الصاعدة.
ووقع المهاجم جواو بيدرو مؤخراً عقداً حتى عام 2034، كما وافق الجناح بيدرو نيتو الشهر الماضي على عقد مدته ست سنوات.
ويستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بورنموث في وقت لاحق السبت.
ماريسكا: لاعبو مان سيتي قادرون على «عزل أنفسهم عن الجدل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328053-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
ماريسكا: لاعبو مان سيتي قادرون على «عزل أنفسهم عن الجدل»
الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (د.ب.أ)
أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عدم قلقه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه، قبل مواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد» الأحد، في ظلِّ التوقعات بتعرُّض الفريق لاستقبال عدائي من الجماهير.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي يحلُّ ضيفاً على ليفربول في أول مباراة له منذ الإعلان عن إدانة النادي بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد يواجه سيتي عقوبات قاسية، من بينها خصم نقاط من رصيده أو الهبوط من الدوري، إذا لم ينجح استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه.
ورغم أن هذه التطورات قد تثير القلق داخل صفوف الفريق، فإن ماريسكا شدَّد على أن اللاعبين لا يزالون يركزون بصورة كاملة على كرة القدم.
وقال المدرب الإيطالي: «بالنسبة لي وللاعبين، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا التَّحكُّم فيه هو ما يحدث داخل الملعب، أي الجانب الكروي. نحن نركز على ذلك، فهذا ما نستطيع التحكم فيه، ولا يمكننا التحكم في أي شيء آخر».
وأضاف: «بعد متابعة الأجواء خلال اليومين الماضيين، لست قلقاً على الإطلاق. الأجواء بين اللاعبين جيدة».
وتابع: «نحن حالياً في صدارة الدوري، ولذلك فإن لدى اللاعبين كل الأسباب للشعور بالسعادة والحماس».
وأكد: «ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، واختباراً قوياً، لكن علينا أن نكون مستعدِّين».
وكان جوسيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، أعرب أيضاً عن دعمه للنادي الأسبوع الماضي، معلناً مساندته لما وصفه بأنه «ناديه»، ومؤكداً أن الجميع «سيتجاوز هذه الأزمة معاً».
ومن المقرر أن يعود المدرب الإسباني إلى «ملعب الاتحاد» للمرة الأولى منذ رحيله عن منصبه في الصيف الماضي، عندما يحضر مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، في دوري أبطال أوروبا.
وقال ماريسكا: «تحدثت مع غوارديولا للمرة الأخيرة عقب مباراة مانشستر يونايتد، وأعلم أنه سيأتي يوم الأربعاء».
وأضاف: «يسعدنا دائماً وجوده. بعد 10 أعوام قضاها هنا، يمكنه الحضور في أي وقت يريده، ليس لمشاهدة مباراة فحسب، بل لحضور تدريب أيضاً، وفي أي وقت. سيكون الأمر رائعاً بالنسبة له وللجماهير وللجميع».
«دورة شنغهاي»: بداية سلسة لألكاراسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328039-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3
الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على سيروندولو (أ.ف.ب)
فاز الإسباني كارلوس ألكاراس، بشاربه الجديد، على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6-3 و6-3، مستهلاً مشواره في دورة شنغهاي (1000) السبت، وذلك بعد أيام من تتويجه بدورة طوكيو، حيث أحرز لقبه الأول منذ عودته من الإصابة.
وقدم النجم الإسباني، المصنف ثانياً، أداء قوياً، ليطيح بالأرجنتيني المصنف 55 عالمياً في الدور الثاني خلال 66 دقيقة فقط.
وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً، البالغ 23 عاماً: «أنا سعيد جداً جداً بالطريقة التي لعبت بها اليوم. لم يكن الأمر سهلاً».
وأضاف: «لم أحظ سوى بيومين من التحضير... جئت من طوكيو وكانت الظروف مختلفة تماماً. حاولت فقط أن أقدم أفضل ما لديَّ».
وعندما سأله المذيع داخل الملعب عن مظهره الجديد، بعدما وقع على إحدى الكاميرات عبارة «فريق الشارب» إثر فوزه، قال ألكاراس: «سيبقى».
وسيلتقي في الدور المقبل مع الفائز بين البيروفي إيغناسيو بوسي أو البلجيكي زيزو بيرغس.
وفي وقت سابق، قلب الروسي دانييل مدفيديف تأخره ليفوز على الألماني يان لينارد شتروف 4-6 و6-4 و6-3، في أول مباراة له منذ استبعاده من دورة الصين المفتوحة.
وكان مدفيديف قد استُبعد من مباراته في نصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بكين بسبب إصابته أحد المتفرجين بالكرة، لينهي مشاركته في البطولة المصنفة ضمن فئة 500 نقطة من دون أي نقاط تصنيف أو جوائز مالية.
وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً إن ما حدث كان حادثاً غير مقصود.
وبعد خمسة أيام، وفي شنغهاي، نجح مدفيديف المصنف سادساً عالمياً في تجاوز بداية متعثرة والتغلب على شتروف المصنف 59 عالمياً.
وضرب 21 إرسالاً ساحقاً (إيس) ليبلغ الدور المقبل، حيث سيواجه التشيكي المتأهل من التصفيات داليبور سفرتشينا.
كما نجا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف الخامس عالمياً، من مفاجأة كبيرة، إذ احتاج إلى ثلاث ساعات للتغلب على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيلي المصنف 77 عالمياً بنتيجة 4-6 و7-6 (7/1) و7-5.
وسيواجه الكندي في الدور الثالث الإسباني بابلو كارينيو بوستا.
وتوقفت عدة مباريات خلال فترة بعد الظهر بسبب الأمطار، لكن الأميركي تايلور فريتز والنرويجي كاسبر رود والفرنسي أرتور فيس تأهلوا جميعاً بعد استئناف اللعب.