بالمر يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2034

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن لاعب الوسط المهاجم كول بالمر وقع عقداً سيبقيه في «ستامفورد بريدج» حتى عام 2034.

وأصبح الدولي الإنجليزي (24 عاماً) عنصراً بارزاً منذ انضمامه إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي عام 2023، وسجل 91 هدفاً في 138 مباراة في كل المسابقات.

وكان ضمن التشكيلة التي فازت بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال بالمر: «بعد الحديث مع الملاك والمديرين الرياضيين وبالطبع المدرب، منحوني قدراً كبيراً من الثقة، لذلك كان من الصواب تماماً توقيع العقد. بالتحدث مع اللاعبين أيضاً، وجدت أن الجميع لديهم الطموحات نفسها. أشعر بأننا سنحرز ألقاباً كبرى هنا باستمرار».

وأبرم تشيلسي عقوداً طويلة الأمد مع عدد من لاعبي الفريق الأول والمواهب الصاعدة.

ووقع المهاجم جواو بيدرو مؤخراً عقداً حتى عام 2034، كما وافق الجناح بيدرو نيتو الشهر الماضي على عقد مدته ست سنوات.

ويستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بورنموث في وقت لاحق السبت.