«جائزة سنغافورة»: فرستابن يفوز بسباق السرعة... بعد «بداية فوضوية»

فاز ماكس فرستابن، سائق ريد بول الذي انطلق من المركز الأول، بسباق سرعة فوضوي ضمن جائزة سنغافورة الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات السبت، بعد أن تأخر انطلاق السباق لأكثر من 30 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة بينما انسحبت تسع سيارات في رقم قياسي في سباقات السرعة.
وتجاوز جورج راسل سائق مرسيدس فرستابن في اللفة الأولى، لكن السائق البريطاني تعرض لحادث في المنعطف الأخير مما سمح لسائق رد بول باستعادة الصدارة.
واقتنص فرستابن المركز الأول متقدماً على سائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير، بينما حصل متصدر الترتيب العام كيمي أنتونيلي على المركز الرابع بعد اصطدام سيارتي مكلارين في اللفة الأخيرة.
وصدّ فيرستابن محاولات البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري ليفوز بفارق 2.5 ثانية، فيما حل زميل الأخير شارل لوكلير (موناكو) ثالثا، بينما اصطدمت سيارتا سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري في اللفة الأخيرة.