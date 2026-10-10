«جائزة سنغافورة»: فرستابن يفوز بسباق السرعة... بعد «بداية فوضوية»

اقتنص مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، صدارة بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى لأول مرة في 2026 بفوزه بسباق السرعة في جائزة إندونيسيا الكبرى، السبت، بعد أن تلاشت آمال منافسه على اللقب خورخي مارتين وسط مشكلات في الإطارات.

ورفع فوز ماركيز الثامن في سباقات السرعة هذا الموسم رصيده إلى 343 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط على مارتين، ليكمل حامل اللقب بذلك عودة رائعة بعدما كان متأخراً بفارق 102 نقطة عن ماركو بتسيكي، المتصدر آنذاك، بعد سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مايو (أيار) الماضي.

وقال ماركيز، الذي أرهقته الحرارة المرتفعة والرطوبة: «كان سباقاً صعباً للغاية، خاصة في بدايته، وعندما رأيت مارتين في الصدارة بذلت قصارى جهدي».

وفي انطلاقة فوضوية لسباق السرعة وجد راؤول فرنانديز، صاحب مركز أول المنطلقين، وبتسيكي نفسيهما مستلقين على الحصى بعد المنعطف الأول، في حين اندفع مارتين متسابق فريق أبريليا للصدارة من الصف الثاني ويليه بفارق ضئيل ماركيز.

وسرعان ما وسّع مارتين الفارق وبدا متجهاً نحو الفوز، قبل أن يتنازل عن الصدارة لماركيز عن عمد قبل 5 لفات على النهاية، لتجنب عقوبة بسبب ضغط الإطارات.

وبذل بطل العالم 2024 قصارى جهده لاستعادة الصدارة من ماركيز، لكنه انحرف عن المسار في مطاردته المستميتة وفشل في النهاية في الصعود إلى منصة التتويج واكتفى بالمركز الرابع.

واحتل آي أوغورا متسابق فريق تراكهاوس المركز الثاني، في حين حصد فابيو دي جانانتونيو متسابق في آر 46 ريسنغ، المركز الثالث في يوم عيد ميلاده.

مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي يحتفل بصدارة ترتيب الدراجين ببطولة العالم (إ.ب.أ)

وقال ماركيز: «ارتكبت خطأ فادحاً في اللفتين الثالثة والرابعة، ثم بدأت الفجوة بيننا. في الجزء الأخير من السباق، تمكنت من اللحاق به (مارتين) وأعتقد أنه كان يعاني مشكلة في ضغط الإطارات. في النهاية، شعرت بتحسن كبير مع مرور اللفات، وسرعتي كانت أفضل، لكن في النهاية، كالعادة، حاولت إدارة المخاطر. حصدت 12 نقطة مهمة للغاية من سباق السرعة هذا».

ويبدو أن هذا الفوز أنهى سلسلة الحظ السيئ لماركيز في إندونيسيا، فقد عانى المتسابق الإسباني سجلاً سيئاً للغاية في حلبة «مانداليكا»، وتعرّض هناك العام الماضي لإصابة في عظمة الترقوة أنهت موسمه.

ويتمنى ماركيز (33 عاماً) الأحد، أن يكمل أول سباق له على الإطلاق في بطولة العالم على حلبة «مانداليكا» بعد سلسلة من الحوادث والمشكلات الفنية التي واجهها في مشاركاته السابقة.