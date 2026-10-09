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ماكتوميناي يعود لقائمة نابولي بعد نجاح عملية القلب

الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي يدعم صفوف نابولي (د.ب.أ)
الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي يدعم صفوف نابولي (د.ب.أ)
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ماكتوميناي يعود لقائمة نابولي بعد نجاح عملية القلب

الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي يدعم صفوف نابولي (د.ب.أ)
الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي يدعم صفوف نابولي (د.ب.أ)

بات من المؤكد عودة الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي إلى قائمة فريق نابولي الإيطالي للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في القلب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الاسكوتلندي قد خضع لجراحة تصحيح عبر الاستئصال في مستشفى «سباير مانشستر»، وذلك بعد تشخيص إصابته باضطراب طفيف في نظام ضربات القلب في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وغاب ماكتوميناي (29 عاماً) عن مباريات نابولي منذ الخسارة أمام كومو 1-2 في الدوري الإيطالي يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، ومن المتوقع أن يوجد على مقاعد البدلاء في مواجهة فروزينوني السبت.

وقال ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لنابولي، في مؤتمر صحافي، في إشارة للإصابات التي يعاني منها الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي: «سنفقد جهود كوستانتينو فافاسولي وأنطونيو فيرغارا، الإصابات جزء من الموسم».

وأضاف: «في المقابل سيتم استدعاء مكتوميناي، وكذلك لوكا ماريانوتشي، كما أن سام بوكيما يعمل بشكل جيد بعد فترة غياب طويلة».

وكانت العملية الجراحية التي خضع لها ماكتوميناي في القلب قد تكللت بنجاح.

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مويز مندهش من «صفقة إيفرتون المحتملة»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (أ.ف.ب)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (أ.ف.ب)
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مويز مندهش من «صفقة إيفرتون المحتملة»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (أ.ف.ب)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (أ.ف.ب)

قال ديفيد مويز مدرب إيفرتون، الجمعة، إنه فوجئ بقرار مجموعة فريدكين التي تملكه النظر في بيع حصة مسيطرة في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أقل من عامين من استحواذ المجموعة الأميركية على النادي.

وأعلنت مجموعة فريدكين في وقت سابق، الجمعة، أنها منفتحة على بيع حصة مسيطرة في إطار جهودها لجذب استثمارات جديدة، بعد أقل من عامين على استحواذها على إيفرتون من المالك السابق فرهاد مشيري في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقال مويز للصحافيين قبل مباراة إيفرتون ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: «كنت أعتقد حقاً أنه مع الملاك الجدد أصبحنا ملتزمين بالكامل بهذا المشروع».

وأضاف: «كان طموحي عند عودتي هو محاولة إعادة إيفرتون إلى المكانة التي كان عليها في الماضي، وهو ما يعني المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية بشكل متكرر».

وتابع: «لكنه كان صيفاً صعباً علينا. لم أعرف بالأمر إلا هذا الصباح. ربما أنا متفاجئ قليلاً، ولكن ربما لا ينبغي أن أكون متفاجئاً إلى هذا الحد».

ويحتل إيفرتون المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خمس مباريات.

وتولت مجموعة فريدكين إدارة نادٍ كان يعاني ضغوطاً مالية وفترة طويلة من عدم الاستقرار داخل الملعب وخارجه، لتشرف منذ ذلك الحين على انتقال الفريق إلى ملعب «هيل ديكنسون»، كما عملت على تحسين أوضاعه المالية.

وقالت المجموعة في بيان: «عندما تولت مجموعة فريدكين مسؤولية إيفرتون، كان النادي يواجه قدراً كبيراً من الضبابية المالية وتحديات معقدة داخل الملعب وخارجه».

وأضافت أن أولويتها في تلك المرحلة تمثلت في توفير الاستقرار والاستثمار والدعم اللازمين لضمان مستقبل النادي، بما في ذلك استكمال مشروع الملعب الجديد.

وتابعت: «ومع ترسيخ هذه الأسس، حان الوقت للنظر إلى الفصل التالي في مسيرة إيفرتون».

وأكدت المجموعة أنها ستنظر فقط في العروض المقدمة من جهات ترى أنها قادرة على البناء على التقدم الذي تحقق منذ استحواذها على النادي، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم إيفرتون داخل الملعب وخارجه طوال عملية البيع.

ويأتي هذا التوجه عقب فترة انتقالات صيفية أثارت انتقادات بعض المشجعين، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، بعدما حقق النادي عائدات كبيرة من بيع عدد من اللاعبين، في حين اكتفى بضم عدد محدود من الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأوضحت مجموعة فريدكين، التي تملك أيضاً نادي روما الإيطالي وكان الفرنسي، أنها استعانت ببنك الاستثمار «مويليس آند كومباني» لتقديم المشورة بشأن عملية بيع الحصة المسيطرة.

وأضافت المجموعة والنادي أنهما لن يدليا بأي تعليقات إضافية إلى حين استكمال الإجراءات الجارية.

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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة توتنهام

الدولي المغربي نصير مزراوي خارج تشكيلة مايكل كاريك لمواجهة توتنهام (د.ب.أ)
الدولي المغربي نصير مزراوي خارج تشكيلة مايكل كاريك لمواجهة توتنهام (د.ب.أ)
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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة توتنهام

الدولي المغربي نصير مزراوي خارج تشكيلة مايكل كاريك لمواجهة توتنهام (د.ب.أ)
الدولي المغربي نصير مزراوي خارج تشكيلة مايكل كاريك لمواجهة توتنهام (د.ب.أ)

تأكد غياب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو والدولي المغربي نصير مزراوي عن مانشستر يونايتد في الوقت الذي يسعى فيه المدرب مايكل كاريك لمواصلة انطلاقة فريقه في الدوري حينما يواجه توتنهام الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يدخل الجولة المقبلة وهو في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعادله 1-1 مع فولهام قبل فترة التوقف الدولي التي شهدت خروج سيسكو وماركوس راشفورد وكوبي ماينو وكارل دارلو من منتخباتهم.

وعاد دورغو ومزراوي اللذان كانا يعانيان من مشكلات بدنية للفريق، بينما سيواصل كل من أماد ديالو وكارلوس باليبا وماتياس دي ليخت العمل من أجل استعادة لياقتهم في مركز تدريبات الفريق في كارينغتون.

وقال كاريك، مدرب يونايتد: «لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة جلسنا فيها هنا، كانت الأمور متفاوتة بعض الشيء خلال فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «خرج باتريك من الملعب ويبدو أنه سيغيب لعدة أسابيع على الأرجح. كما خرج نصير مزراوي بعد تعرضه لكدمة، إنه ليس في جاهزية بعد وسنرى كيف ستتطور حالته».

وتابع: «يتحسّن وضع كارلوس، فقد تدرب كثيراً، أما أماد وماركوس وكوبي فقد خاضوا بعض التدريبات؛ فالوضع متفاوت بينهم قليلاً».

واختتم كاريك تصريحاته قائلاً: «سيسكو لا يزال بعيداً عن الجاهزية بسبب المشكلة التي يعاني منها، ولن يكون مستعداً للمشاركة».

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ألونسو يؤكد: بالمر ملتزم مع «الأسود الثلاثة»

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
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ألونسو يؤكد: بالمر ملتزم مع «الأسود الثلاثة»

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

دافع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عن التزام كول بالمر تجاه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، والمعروف باسم «الأسود الثلاثة»، بعدما قال المدرب الألماني توماس توخيل إن مهاجم النادي اللندني أضاع فرصاً كثيرة لتمثيل منتخب بلاده.

وكان بالمر قد انسحب من تشكيلة إنجلترا في مباريات دوري الأمم الأخيرة أمام إسبانيا وكرواتيا والتشيك بسبب الإصابة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتذر فيها بالمر عن عدم الانضمام إلى المنتخب منذ تولي توخيل تدريب «الأسود الثلاثة».

وبدا توخيل منزعجاً من بالمر الذي أثار استبعاده من تشكيلة إنجلترا لكأس العالم في وقت سابق من هذا العام جدلاً واسعاً، إذ قال: «لا يمكنني الحكم عليه إلا من خلال ما يقدمه مع المنتخب الوطني، لكنه يضيّع فرصاً كثيرة جداً».

وسارع ألونسو إلى الدفاع عن بالمر الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في تشيلسي، بعدما سجل أربعة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم حتى الآن.

وعندما سُئل، الجمعة، عما إذا كان اللاعب، البالغ 24 عاماً، ملتزماً بالكامل تجاه المنتخب، قال ألونسو للصحافيين: «إنه ملتزم، لكنه يحتاج إلى أن يكون جاهزاً بدنياً بشكل كامل من أجل اللعب».

أضاف: «عندما يكون في كامل لياقته سيستمتع بالدقائق التي يحصل عليها، ونحن بحاجة إليه في تلك الحالة مع النادي والمنتخب».

ومن المتوقع أن يشارك بالمر عندما يعود تشيلسي إلى منافسات الدوري بمواجهة بورنموث على أرضه، السبت.

وقال ألونسو: «لقد تدرب خلال الأسبوع الماضي وشعر بتحسن. لم نرغب في التسرع، لأن أمامنا متسعاً من الوقت. لكن الأهم بالنسبة إلى كول هو أن يكون في أفضل حالاته البدنية، وأن يستمتع بلعبه، وأن يشعر بأنه بخير».

تابع: «عندما لا يكون كذلك، كما حدث في مباراة برنتفورد، يمكنكم رؤية أنه كان يعاني. وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة (من الموسم)، لدينا شعور جيد تجاهه».

ويحتاج ألونسو إلى بالمر في أفضل حالاته أكثر من حاجة توخيل إليه، بعد تراجع نتائج تشيلسي قبل فترة التوقف الدولية.

ويحتل «البلوز» المركز العاشر بعدما فشلوا في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري، بخسارتين أمام آرسنال وبرنتفورد وتعادل مع هال سيتي.

قال ألونسو: «نحتاج إلى مواصلة التطور. هذا جزء من العملية. نتعلم أشياء جديدة، لكن علينا التأكد من أننا لن نكرر الأخطاء نفسها مرة أخرى».

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