مويز مندهش من «صفقة إيفرتون المحتملة»

قال ديفيد مويز مدرب إيفرتون، الجمعة، إنه فوجئ بقرار مجموعة فريدكين التي تملكه النظر في بيع حصة مسيطرة في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أقل من عامين من استحواذ المجموعة الأميركية على النادي.

وأعلنت مجموعة فريدكين في وقت سابق، الجمعة، أنها منفتحة على بيع حصة مسيطرة في إطار جهودها لجذب استثمارات جديدة، بعد أقل من عامين على استحواذها على إيفرتون من المالك السابق فرهاد مشيري في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقال مويز للصحافيين قبل مباراة إيفرتون ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: «كنت أعتقد حقاً أنه مع الملاك الجدد أصبحنا ملتزمين بالكامل بهذا المشروع».

وأضاف: «كان طموحي عند عودتي هو محاولة إعادة إيفرتون إلى المكانة التي كان عليها في الماضي، وهو ما يعني المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية بشكل متكرر».

وتابع: «لكنه كان صيفاً صعباً علينا. لم أعرف بالأمر إلا هذا الصباح. ربما أنا متفاجئ قليلاً، ولكن ربما لا ينبغي أن أكون متفاجئاً إلى هذا الحد».

ويحتل إيفرتون المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خمس مباريات.

وتولت مجموعة فريدكين إدارة نادٍ كان يعاني ضغوطاً مالية وفترة طويلة من عدم الاستقرار داخل الملعب وخارجه، لتشرف منذ ذلك الحين على انتقال الفريق إلى ملعب «هيل ديكنسون»، كما عملت على تحسين أوضاعه المالية.

وقالت المجموعة في بيان: «عندما تولت مجموعة فريدكين مسؤولية إيفرتون، كان النادي يواجه قدراً كبيراً من الضبابية المالية وتحديات معقدة داخل الملعب وخارجه».

وأضافت أن أولويتها في تلك المرحلة تمثلت في توفير الاستقرار والاستثمار والدعم اللازمين لضمان مستقبل النادي، بما في ذلك استكمال مشروع الملعب الجديد.

وتابعت: «ومع ترسيخ هذه الأسس، حان الوقت للنظر إلى الفصل التالي في مسيرة إيفرتون».

وأكدت المجموعة أنها ستنظر فقط في العروض المقدمة من جهات ترى أنها قادرة على البناء على التقدم الذي تحقق منذ استحواذها على النادي، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم إيفرتون داخل الملعب وخارجه طوال عملية البيع.

ويأتي هذا التوجه عقب فترة انتقالات صيفية أثارت انتقادات بعض المشجعين، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، بعدما حقق النادي عائدات كبيرة من بيع عدد من اللاعبين، في حين اكتفى بضم عدد محدود من الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأوضحت مجموعة فريدكين، التي تملك أيضاً نادي روما الإيطالي وكان الفرنسي، أنها استعانت ببنك الاستثمار «مويليس آند كومباني» لتقديم المشورة بشأن عملية بيع الحصة المسيطرة.

وأضافت المجموعة والنادي أنهما لن يدليا بأي تعليقات إضافية إلى حين استكمال الإجراءات الجارية.