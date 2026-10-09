الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة توتنهام

تأكد غياب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو والدولي المغربي نصير مزراوي عن مانشستر يونايتد في الوقت الذي يسعى فيه المدرب مايكل كاريك لمواصلة انطلاقة فريقه في الدوري حينما يواجه توتنهام الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يدخل الجولة المقبلة وهو في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعادله 1-1 مع فولهام قبل فترة التوقف الدولي التي شهدت خروج سيسكو وماركوس راشفورد وكوبي ماينو وكارل دارلو من منتخباتهم.

وعاد دورغو ومزراوي اللذان كانا يعانيان من مشكلات بدنية للفريق، بينما سيواصل كل من أماد ديالو وكارلوس باليبا وماتياس دي ليخت العمل من أجل استعادة لياقتهم في مركز تدريبات الفريق في كارينغتون.

وقال كاريك، مدرب يونايتد: «لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة جلسنا فيها هنا، كانت الأمور متفاوتة بعض الشيء خلال فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «خرج باتريك من الملعب ويبدو أنه سيغيب لعدة أسابيع على الأرجح. كما خرج نصير مزراوي بعد تعرضه لكدمة، إنه ليس في جاهزية بعد وسنرى كيف ستتطور حالته».

وتابع: «يتحسّن وضع كارلوس، فقد تدرب كثيراً، أما أماد وماركوس وكوبي فقد خاضوا بعض التدريبات؛ فالوضع متفاوت بينهم قليلاً».

واختتم كاريك تصريحاته قائلاً: «سيسكو لا يزال بعيداً عن الجاهزية بسبب المشكلة التي يعاني منها، ولن يكون مستعداً للمشاركة».