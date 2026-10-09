ألونسو يؤكد: بالمر ملتزم مع «الأسود الثلاثة»

دافع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عن التزام كول بالمر تجاه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، والمعروف باسم «الأسود الثلاثة»، بعدما قال المدرب الألماني توماس توخيل إن مهاجم النادي اللندني أضاع فرصاً كثيرة لتمثيل منتخب بلاده.

وكان بالمر قد انسحب من تشكيلة إنجلترا في مباريات دوري الأمم الأخيرة أمام إسبانيا وكرواتيا والتشيك بسبب الإصابة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتذر فيها بالمر عن عدم الانضمام إلى المنتخب منذ تولي توخيل تدريب «الأسود الثلاثة».

وبدا توخيل منزعجاً من بالمر الذي أثار استبعاده من تشكيلة إنجلترا لكأس العالم في وقت سابق من هذا العام جدلاً واسعاً، إذ قال: «لا يمكنني الحكم عليه إلا من خلال ما يقدمه مع المنتخب الوطني، لكنه يضيّع فرصاً كثيرة جداً».

وسارع ألونسو إلى الدفاع عن بالمر الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في تشيلسي، بعدما سجل أربعة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم حتى الآن.

وعندما سُئل، الجمعة، عما إذا كان اللاعب، البالغ 24 عاماً، ملتزماً بالكامل تجاه المنتخب، قال ألونسو للصحافيين: «إنه ملتزم، لكنه يحتاج إلى أن يكون جاهزاً بدنياً بشكل كامل من أجل اللعب».

أضاف: «عندما يكون في كامل لياقته سيستمتع بالدقائق التي يحصل عليها، ونحن بحاجة إليه في تلك الحالة مع النادي والمنتخب».

ومن المتوقع أن يشارك بالمر عندما يعود تشيلسي إلى منافسات الدوري بمواجهة بورنموث على أرضه، السبت.

وقال ألونسو: «لقد تدرب خلال الأسبوع الماضي وشعر بتحسن. لم نرغب في التسرع، لأن أمامنا متسعاً من الوقت. لكن الأهم بالنسبة إلى كول هو أن يكون في أفضل حالاته البدنية، وأن يستمتع بلعبه، وأن يشعر بأنه بخير».

تابع: «عندما لا يكون كذلك، كما حدث في مباراة برنتفورد، يمكنكم رؤية أنه كان يعاني. وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة (من الموسم)، لدينا شعور جيد تجاهه».

ويحتاج ألونسو إلى بالمر في أفضل حالاته أكثر من حاجة توخيل إليه، بعد تراجع نتائج تشيلسي قبل فترة التوقف الدولية.

ويحتل «البلوز» المركز العاشر بعدما فشلوا في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري، بخسارتين أمام آرسنال وبرنتفورد وتعادل مع هال سيتي.

قال ألونسو: «نحتاج إلى مواصلة التطور. هذا جزء من العملية. نتعلم أشياء جديدة، لكن علينا التأكد من أننا لن نكرر الأخطاء نفسها مرة أخرى».