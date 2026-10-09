«دورة بكين»: شفيونتيك تودّع على يد ميرتنز

واصلت البلجيكية إليس ميرتنز مشوارها اللافت في دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتاسعة حالياً، الجمعة في الدور ربع النهائي، بعد يومين من فوزها على الأميركية كوكو غوف الرابعة.

وحسمت ميرتنز المصنفة 19 عالمياً، المواجهة 7-6 (0-7) و6-3 أمام شفيونتيك، المتوّجة بلقب نسخة 2023 التي أهدرت فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع منافساتها في سباق التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية للموسم (دبليو تي إيه) المقررة في إنديان ويلز بين 8 و15 نوفمبر (تشرين الثاني).

وستشارك اللاعبة البالغة 30 عاماً، المنحدرة من مدينة لوفين، السبت في نصف النهائي بمسابقتي الفردي، إذ تواجه الصينية جنغ تشينوين (54 عالمياً)، والزوجي إلى جانب الروسية ديانا شنايدر.

ولم تبلغ ميرتنز نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة، وهي الأرفع تصنيفاً في روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات بعد البطولات الأربع الكبرى، منذ دورة دبي عام 2021.

وسبق للبلجيكية أن احتلت المركز الـ12 عالمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وأحرزت عشرة ألقاب في الفردي ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات. وحققت الآن ثلاثة انتصارات متتالية على لاعبات ضمن المصنفات العشر الأوليات، بعدما أطاحت بالكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة أولى عالمياً حالياً، في ويمبلدون، ثم غوف في بكين.

في المقابل، لم تتمكن شفيونتيك من الاستفادة من خروج منافستيها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة، والتشيكية كارولينا موخوفا الثامنة، من الدور ربع النهائي.

وتحتل البولندية المركز العاشر في تصنيف «رايس» الذي يحدد اللاعبات الثماني المتأهلات إلى بطولة الماسترز الختامية، وستكون مطالبة بحصد عدد كبير من النقاط في دورة ووهان للألف نقطة بين 12 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم دورتي نينغبو من فئة 500 نقطة بين 19 و25، وطوكيو بين 26 أكتوبر والأول من نوفمبر، لضمان المشاركة في البطولة التي لم تغب عن أي من نسخها الخمس الأخيرة.

وستجمع مباراة نصف النهائي الأولى المقررة السبت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة عالمياً، بالتشيكية نيكولا بارتونكوفا، مفاجأة الدورة والمصنفة 34 عالمياً.