«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

ظهر «العملاق» فيكتور ويمبانياما بمستوى جيد وجاهزية عالية رغم الهزيمة ومحدودية وقت اللعب، وذلك في مشاركته الأولى بعد العودة لصفوف سان أنتونيو سبيرز خلال مباراة تحضيرية ضد أتلانتا هوكس، وهي العودة التي جاءت بعد 3 أشهر من خسارته في نهائي دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

وشارك الفرنسي، البالغ 22 عاماً، في اللعب على أرضية ملعب «فروست بانك سنتر» في سان أنتونيو لمدة 17 دقيقة خلال الشوط الأول، فسجل 9 نقاط، وأضاف إليها 6 متابعات.

وبفضل تحركاته وأدائه الحماسي، أشعل اللاعب الفارع الطول (2.24 م) حماس الجمهور في تكساس عندما تلقى تمريرة هوائية من زميله ستيفون كاسل، فاستدار في الهواء، وسجل سلة استعراضية.

أسهمت رميته الثلاثية ونجاحه في استعادة الكرة دفاعياً، إلى جانب الأداء المتألق لزميله ديلان هاربر الذي سجل 16 نقطة في 19 دقيقة، أضاف إليها 4 متابعات وسرقة، في منح سبيرز التقدم بنتيجة 67-62 عند نهاية الشوط الأول، بعدما كان متقدماً بفارق 19 نقطة في ختام الربع الأول.

قضى ويمبانياما النصف الثاني من المباراة على مقاعد البدلاء، وحلّ لاعب الارتكاز لوك كورنيت بدلاً منه لمدة ربع ساعة، ثم قام المدرب ميتش جونسون بتدوير التشكيلة، وإراحة اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم «ويمبي».

واستغل أتلانتا هوكس هذا الوضع للعودة في النتيجة والفوز بالمباراة التحضيرية للموسم الجديد بنتيجة 123-116.

قدّم ديفيد جونز لاعب سبيرز أداءً لافتاً بتسجيله 14 نقطة والتقاط 4 كرات مرتدة خلال 15 دقيقة، وأسهم الوافد الجديد الشاب كارتر براينت (20 عاماً)، الذي اختاره الفريق في «الدرافت» لعام 2025، بتسجيل 11 نقطة، والتقاط 5 متابعات.

تُوّج يمبانياما، الموسم الماضي، بجائزة أفضل مدافع وحلّ في المركز الثالث في ترتيب جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ومن المقرر أن يخوض سان أنتونيو سبيرز 4 مباريات تحضيرية أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) حين سيواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان سبيرز قد أنهى الموسم المنتظم 2025 - 2026 محققاً ثاني أفضل سجل في الدوري خلف أوكلاهوما، برصيد 62 فوزاً مقابل 20 هزيمة.

وبفضل تألق ويمبانياما، يُعد الفريق هذا الموسم أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن تعثر عند العتبة الأخيرة في العام الماضي بخسارته أمام نيويورك نيكس 1-4 في السلسلة النهائية.