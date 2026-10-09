«دورة بكين»: تشينوين تبقي آمالها باللقب على أرضها

قدّمت الصينية جنغ تشينوين، صاحبة الأرض، أحد أفضل عروضها لتتغلب على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و7-6 (6/8) الجمعة، في ربع نهائي دورة بكين المفتوحة للألف نقطة في كرة المضرب، وتحجز مقعدها في نصف النهائي.

وحققت تشينوين، المشاركة ببطاقة دعوة في بكين، أول فوز لها بمجموعتين متتاليتين في نسخة هذا العام، بعدما أمضت أكثر من 10 ساعات على أرض الملعب لبلوغ الدور ربع النهائي.

وألهبت المصنفة 54 عالمياً حماسة الجماهير بضرباتها الرابحة على امتداد الخطوط، لكن سفيتولينا، المصنفة السابعة، عادت بقوة وفرضت شوطاً فاصلاً في المجموعة الثانية.

وارتكبت اللاعبة الصينية خطأ مزدوجاً في النقطة الأولى، لكنها تجاوزت تأخرها 0-2، قبل أن تسقط على ظهرها فرحاً عقب حسم نقطة المباراة الثانية.

وقالت اللاعبة البالغة 24 عاماً أمام الجماهير: «بصراحة، كنت متوترة جداً لأنني أردت بشدة تحقيق هذا الفوز».

وأضافت: «لعبت بأسلوب هجومي جداً في اللحظات الحاسمة»، مشيرةً إلى أن منافستها «رفعت مستواها» في مجموعة ثانية متقاربة.

وارتكبت سفيتولينا 13 خطأ مباشراً فقط خلال المباراة التي استغرقت ساعة و47 دقيقة، لكن بطلة أولمبياد 2024 تفوقت عليها بتسجيلها 48 ضربة رابحة.

وتلتقي البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة نسخة 2023، في وقت لاحق الجمعة البلجيكية إليس ميرتنز، في مواجهة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدور نصف النهائي.