«فيفا» ينفي عدم أهلية مباسي حارس الكونغو للمشاركة في مونديال 2026

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التقارير التي زعمت أن حارس مرمى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليونيل مباسي، لم يكن مؤهلاً للمشاركة في مباريات منتخب بلاده قبل، وأثناء بطولة كأس العالم (2026)، التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال متحدث باسم «فيفا» لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الأربعاء: «نؤكد عدم وجود مشكلة تتعلق بأهلية أي لاعب للمشاركة في مباريات الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا أو التصفيات اللاحقة المؤهلة لمونديال 2026».

كما رفضت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» شكوى من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بشأن هذا الأمر.

وخسر منتخب نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما ارتبطت الشكوى بالفترة التي سبقت مواجهة جامايكا.

ونشرت صحيفتا «نيويورك تايمز» الأميركية، و«لوموند» الفرنسية، تقارير تفيد بأن مباسي لم يكن مؤهلاً للمشاركة مع بلاده في المباريات التي سبقت كأس العالم.

وبعد شكوى نيجيريا، أشارت تقارير الصحيفتين إلى أن «فيفا» خلص إلى أن الكونغو الديمقراطية لم تستكمل المستندات اللازمة، ليبقى مباسي غير مؤهل للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبعد تأهّل الكونغو الديمقراطية على حساب جامايكا في الملحق العالمي، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعب ومنتخب بلاده بالمشاركة، حيث ظهر مباسي في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع في مونديال 2026.