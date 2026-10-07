«باناثينايكوس» يدعو لتعاون أوروبي أميركي في كرة السلة

قال ديميتريس غياناكوبولوس، مالك نادي باناثينايكوس، اليوم الأربعاء، إن على كبار أندية كرة السلة الأوروبية العمل مع الدوري الأميركي للمحترفين، للتوصل إلى صيغة تعاون مشتركة، وذلك بعد يوم من رفضها عرضاً من الرابطة الأميركية لإطلاق بطولة جديدة في أوروبا.

كان أبرز الأندية الأوروبية قد رفضت، أمس الثلاثاء، عرضاً من رابطة دوري كرة السلة الأميركي، في قرار قد يمهد لمنافسة مباشرة بين الجانبين على استقطاب الأندية واللاعبين والعوائد التجارية في أوروبا.

وقالت مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، إن الأندية المساهِمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة رفضت، خلال اجتماعها في إيطاليا، عرضاً للتعاون قدَّمه الدوري الأميركي للمحترفين، لكنها لم تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق، في وقت لاحق.

وقال غياناكوبولوس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نجحنا جميعاً في الارتقاء بالرياضة التي نعشقها إلى مسابقة يرغب دوري السلة الأميركي، أفضل بطولة في العالم، في الاستثمار بها وأن تكون جزءاً من خططه المستقبلية».

وأضاف: «مع كامل الاحترام، وبكل الفخر بما حققناه، يجب أن نجد حلاً معاً».

ويُعد باناثينايكوس، ومقرُّه أثينا، من أبرز أندية الدوري الأوروبي، إذ أحرز لقب بطل أوروبا 7 مرات. وبينما يواصل الدوري الأوروبي تنفيذ خططه للتوسع، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان دوري السلة الأميركي سيقدم عرضاً جديداً أم لا.

وقال مسؤول رياضي بارز، لـ«رويترز»، إن أي تعاون محتمل لن يبدأ، على الأرجح، قبل عام 2028؛ نظراً لصعوبة إطلاق بطولة جديدة بحلول موسم 2027-2028.

ورغم أن الدوري الأوروبي لم يُشِر، في بيانه، إلى العرض الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، فإنه أبلغ «رويترز»، يوم الجمعة الماضي، بأنه لا يزال منفتحاً على التعاون. كما أن رفض الأندية المقترح الحالي لا يعني بالضرورة توقف المحادثات مع رابطة دوري السلة الأميركي.

وقال غياناكوبولوس إن بعض الأندية الأوروبية لا تنظر إلى تطوير اللعبة بوصفه أولوية.

وأضاف: «لا يزال البعض يعتقد أن النجاح يقاس بحجم الأموال التي تخسرها في نهاية العام. كرة السلة ليست لعبة للأثرياء فقط».

ولم تردَّ رابطة دوري السلة الأميركي، على الفور، على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يتحدث جورج أيفازوغلو، المدير التنفيذي لمشروع الدوري الأميركي للمحترفين في أوروبا، في مؤتمر يُعقد بلندن، غداً الخميس.

ويُشكل هذا الرفض انتكاسة كبيرة لمحاولات دمج مسابقة كرة السلة للنخبة الراسخة في أوروبا مع القوة المالية والتجارية لرابطة الدوري الأميركي، التي تخطط لإطلاق الدوري الأميركي للسلة في أوروبا، بمشاركة 16 فريقاً في عام 2027.