إيمري تشان لاعب دورتموند يخضع لجراحة جديدة خلال فترة التأهيل من الإصابة

وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق»؛ وذلك بعد أن عادل المهاجم المخضرم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن كين من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون، البالغ 125 مباراة دولية، خلال فوز إنجلترا 3 - 0 على ضيفتها التشيك، مساء الثلاثاء، ببطولة «دوري الأمم الأوروبية».

واحتفل كين بهذه المناسبة بأفضل طريقة ممكنة، حيث أحرز هدفين وتسبب في هدف ثالث، ليقود منتخب إنجلترا إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني بترتيب المجموعة الـ3 في المستوى الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، ليصبح على مشارف التأهل إلى دور الـ8 في البطولة.

ومن المقرر أن ينفرد كين (33 عاماً)، الذي يمتلك في رصيده حالياً 91 هدفاً دولياً، بالرقم القياسي لعدد المشاركات مع المنتخب الإنجليزي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرى بيلينغهام أنه لم يرتدِ أحدٌ قميص إنجلترا بمثل هذا التميز.

وقال نجم ريال مدريد في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»: «في الحقيقة؛ لم يعد أي شيء يفعله كين يفاجئني. إنه قدوة مذهلة وشخص رائع، ويشرفني أن أشاركه اللعب داخل المستطيل الأخضر».

وأكد بيلينغهام: «كما قلت سابقاً: هو يستحق كل ما يحققه. فهو يعمل بجد واجتهاد، كما أنه شخص يتسم بالصدق والنزاهة».

وأردف: «أعلم أنه سجل هدفين الليلة، لكن الإنجاز الأهم هو معادلة رقم بيتر شيلتون القياسي. بالنسبة إليّ، هو أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق. إنه إنسان رائع، وتتعلم منه أشياء جديدة كل يوم».

ويسير بيلينغهام بخطى ثابتة ليكون ضمن دائرة الاهتمام والترشيحات، وذلك بعد معسكر تدريبي ممتاز جاء امتداداً لأدائه الاستثنائي في بطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعدّ اللاعب الشاب (23 عاماً) جزءاً من رباعي هجومي مثير يضم أيضاً كين وبوكايو ساكا وأنتوني جوردون، مع انضمام مورغان روجرز كذلك إلى هذه المجموعة.

وخلال فترة التوقف الدولي الماضية، حقق منتخب انجلترا 3 انتصارات ضد كل من التشيك (ذهاباً وإياباً)، وكرواتيا، مسجلاً حصيلة تهديفية إجمالية بلغت 12 هدفاً مقابل لا شيء، كما قدم أداء قوياً وندياً أمام أبطال العالم؛ المنتخب الإسباني، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3.

ورغم أن المعسكر التدريبي الأخير، الذي تضمن 4 مباريات، قد واجه بعض الانتقادات، فإن بيلينغهام يرى أنه ساعد الفريق على التطور والازدهار.

وأوضح النجم الإنجليزي: «أعتقد أن المعسكر الأطول يمنحنا فرصة للانسجام وتوطيد العلاقات وقضاء مزيد من الوقت معاً. وأرى أن ذلك ينعكس في النهاية على الأداء داخل الملعب».

واختتم بيلينغهام: «أحياناً يكون من الصعب الدخول في إيقاع اللعب الحقيقي عندما تقتصر الفترة على مباراتين فقط؛ إذ تكتسب الزخم ثم تفترق المجموعة مجدداً. لقد كانت تجربة لطيفة. حقاً؛ حقاً جيدة».