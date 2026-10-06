دورة بكين: موخوفا تنتزع فوزاً بشق الأنفس على أوساكا

تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا إلى الدور ربع النهائي من دورة بكين لكرة المضرب، بعدما تغلبت بصعوبة على اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً 7 - 5 و1 - 6 و7 - 6 (9 - 7)، مستغلة نقطة المباراة التاسعة إثر شوط فاصل مثير الثلاثاء.

وتغلبت موخوفا، المصنفة سابعة في الدورة، على 50 خطأ مباشراً ارتكبتها خلال المباراة التي استمرت ساعتين و52 دقيقة.

وأهدرت أوساكا المصنفة 17 عالمياً حالياً، تقدماً بثلاثة أشواط في المجموعة الأولى بعد سلسلة من التسديدات الخاطئة في الشوط السابع.

ولم تخسر اليابانية البالغة 28 عاماً سوى شوط واحد في طريقها للفوز بالمجموعة الثانية، وأنقذت ثماني نقاط لحسم المباراة في المجموعة الثالثة، لكنها لم تتمكن من التصدي للكرة التي حسمت بها موخوفا المباراة.

وقالت اللاعبة التشيكية البالغة 30 عاماً للجماهير: «أعتقد أنها لعبت بشكل رائع وثابت طوال الوقت».

وأضافت: «كنت أرتجف. أنا سعيدة لأنني نجحت في تسديد الكرة الأخيرة... كان من الممكن أن تكون ناومي واقفة هنا. لكنني هنا الآن، وأنا ممتنة حقاً لذلك».

وستواجه في الدور المقبل إما مواطنتها نيكولا بارتونكوفا أو النمساوية سينيا كراوس.

وتغلبت الروسية ميرا أندرييفا على الأوكرانية داريا سنيغور 6 - 2 و6 - 2 وحجزت مقعدها في ربع النهائي، حيث ستواجه مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا.

وحققت ألكسندروفا المصنفة 28 عالمياً، مفاجأة بفوزها على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا 6 - 2 و6 – 2، منهية مسعى الأخيرة للعودة إلى نهائي بكين الذي بلغته العام الماضي.

وفي منافسات الرجال، من المقرر أن يواجه نوفاك ديوكوفيتش الأسترالي أليكس دي مينور في المباراة النهائية.

ويدخل ديوكوفيتش البالغ 39 عاماً، النهائي وفي رصيده ستة ألقاب في بكين، رغم أن آخرها يعود إلى عام 2015، محققاً 33 فوزاً في 33 مباراة.

وضمِن الصربي مكانه في النهائي بعدما انتهت مواجهة بدنية شاقة أمام الروسي دانييل مدفيديف الاثنين باستبعاد الأخير بسبب إصابته أحد المتفرجين بكرة.

وأبلغ منظمو الدورة «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء أن المشجع «بخير» و«لم يتعرض لإصابة خطرة».