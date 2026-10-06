ميسي يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني

يُتوقع أن تشهد مباراة الوداع التي سيخوضها ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء كثيراً من الدموع.

وتحمل المباراة الودية أمام بنين في بوينس آيرس عنوان «الليلة التي لا يريد أحد أن تنتهي»، حيث يخوض ميسي آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده.

وكان ميسي 39 عاماً أعلن اعتزاله اللعب الدولي في الأسابيع التي أعقبت خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، قائلاً :«لقد حان الوقت».

ونجح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إقناعه بخوض مباراة أخيرة مع المنتخب، من أجل «الوداع الذي يستحقه»، وسط توقعات بحضور آلاف الجماهير للتعبير عن تقديرها لميسي في ملعب مونومنتال.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المباراة ستتجاوز حدود الرياضة، وستكون «مليئة بالمشاعر».

ونشر ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لدى وصوله للانضمام إلى المنتخب الوطني للمرة الأخيرة، إلى جانب صور من تدريباته الأخيرة مع الفريق.

وكتب ميسي :«لحظات خاصة أعرف أنني سأفتقدها».

وكان ميسي على أعتاب قيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن المنتخب، حامل اللقب، خسر أمام إسبانيا 0 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي في يوليو (تموز) الماضي.

وكان ميسي قد حقق طموحه الأكبر قبل أربعة أعوام في قطر، عندما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم، ليكرر الإنجاز الذي حققه أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا.

وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، وينهي مسيرته الدولية بوصفه أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 125 هدفاً، من بينها 21 هدفاً في نهائيات كأس العالم. كما شارك في ست نسخ من المونديال، ليعادل الرقم القياسي إلى جانب غريمه الكبير كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي لفترة وجيزة في عام 2016، قبل أن يعيش أكثر فتراته نجاحاً مع المنتخب، حيث توج بكوبا أميركا عامي 2021 و2024، إلى جانب كأس العالم 2022. ويواصل ميسي مسيرته على مستوى الأندية مع إنتر ميامي، وقد توج مؤخراً بكأس كامبيونز، ليصبح اللقب الرابع له مع الفريق.