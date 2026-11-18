سجلت صادرات اليابان مستوى قياسياً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق، في مؤشر على استمرار متانة الطلب الخارجي رغم تباطؤ الاقتصاد المحلي والمخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، واحتمال تراجع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.5 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 20 في المائة، ومتسارعة من نمو نسبته 16.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وبذلك تكون الصادرات قد سجلت نمواً للشهر الرابع عشر على التوالي، فيما بلغت قيمتها 11.8 تريليون ين (74.1 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى مسجل لشهر واحد في تاريخ التجارة اليابانية.

وجاء الأداء القوي مدفوعاً باستمرار الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي عززت الطلب على أشباه الموصلات ومعدات إنتاجها، وساعدت الشركات اليابانية على تعويض جانب من ضعف الطلب الصيني.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما زادت الشحنات المتجهة إلى الصين بنسبة 13.3 في المائة، ما يعكس استمرار أهمية السوقين للاقتصاد الياباني.

وأشار محللون إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال تمثل محركاً رئيسياً للصادرات الصناعية، لكنهم لفتوا إلى أن ارتفاع القيمة الإجمالية للشحنات يعكس أيضاً تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى المشترين، وليس بالضرورة زيادة مماثلة في الكميات المصدرة.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 21.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى زيادة تبلغ 25.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وتكاليف النقل وسط استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وبلغت قيمة الواردات 12.2 تريليون ين، مسجلة بدورها مستوى قياسياً شهرياً، رغم انخفاض حجمها بنسبة 0.2 في المائة، ما يبرز الدور الكبير لارتفاع الأسعار في زيادة فاتورة الاستيراد.

وأسفرت هذه التطورات عن عجز تجاري بلغ 476.5 مليار ين خلال أكتوبر، وهو أقل بكثير من العجز الذي توقعته الأسواق عند 956 مليار ين.

وتشير البيانات إلى أن الطلب الخارجي لا يزال يوفر دعماً مهماً للاقتصاد الياباني، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات يحد من استفادة الشركات والأسر من هذا التحسن.

وتأتي الأرقام بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام، خلافاً لتوقعات الأسواق، نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن شأن استمرار قوة الصادرات أن يخفف الضغوط على النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا حافظ الطلب العالمي على معدات أشباه الموصلات على زخمه.

لكن آفاق التجارة اليابانية ستظل مرتبطة بمسار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستقرار إمدادات الطاقة، وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف المرتفعة دون الإضرار بقدرتها التنافسية.

وتعكس أرقام أكتوبر مفارقة يواجهها الاقتصاد الياباني؛ فبينما تحقق الصادرات مستويات قياسية بفضل التكنولوجيا والطلب الخارجي، لا تزال الأسر والشركات تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع الأسعار، ما يجعل تحويل قوة التجارة إلى نمو اقتصادي مستدام تحدياً رئيسياً أمام صناع السياسات.