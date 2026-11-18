أمضى ماوريسيو بوكيتينو الأيام الثلاثة التي سبقت مباراته الأخيرة مديراً فنياً للمنتخب الأميركي، في التركيز على كيفية الحفاظ على الحالة الذهنية للاعبيه من أجل الفوز على هايتي والتأهل إلى ما قبل نهائي بطولة دوري أمم «اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)».

وعقب صافرة النهاية التي أعلنت فوز منتخب الولايات المتحدة 2 - صفر على ضيفه منتخب هايتي، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في إياب دور الـ8 لبطولة «دوري الأمم»، غلبت المشاعر بوكيتينو، الذي اختتم فترته التدريبية التي استمرت عامين بنجاح.

وعانق المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) لاعبيه الذين أصبحوا الآن لاعبين سابقين تحت قيادته، وسط دموع انهمرت في غرفة تبديل الملابس، قبل أن يتوجه إلى المطار للسفر لمدينة مانشستر الإنجليزية، لتولي مهام تدريب فريق مانشستر يونايتد.

وقال بوكيتينو عقب مواجهة هايتي: «لقد كنت متماسكاً حتى لحظة لقائنا الأخير. من المستحيل ألا نبكي، فنحن نهتم بهؤلاء الأشخاص، وهم أيضاً يبادلوننا الاهتمام».

وأظهر الفوز على هايتي مزيجاً من المواهب الحالية والمستقبلية التي يمتلكها المنتخب الأميركي، حيث سجل كريستيان بوليسيتش هدفاً رائعاً بضربة مقصية، بينما أحرز جوليان هول (18 عاماً) هدفا آخر في الشوط الأول من عمر اللقاء.

وأكد بوكيتينو: «أنا على يقين بأن هذه المجموعة من اللاعبين ستحقق إنجازات كبيرة في المستقبل. لا يساورني أدنى شك في أن الجمع بين اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة يشكل مزيجاً مثالياً، خصوصاً في ظل الطريقة التي يديرون بها الأمور حالياً».

وحظي بوكيتينو بتحية حارة من الجماهير التي تجاوز عددها 24 ألف متفرج في ملعب «تي كيو إل استاديوم» عقب اللقاء، ليبدأ مهمته الجديدة مديراً فنياً لفريق مانشستر يونايتد، الأربعاء، وذلك بعد اتفاقه يوم الجمعة الماضي على خلافة مايكل كاريك في هذا المنصب.

وكان بوكيتينو بدأ مسيرته مع منتخب الولايات المتحدة بالفوز 2 - 0 على بنما في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024 بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية.

وخلال مشواره مع المنتخب الأميركي، حقق بوكيتينو سجلاً جيداً للغاية، بلغ 23 فوزاً، و12 تعادلاً، وهزيمتين، بما في ذلك الوصول إلى دور الـ16 ببطولة «كأس العالم» هذا العام، قبل الخسارة بنتيجة 1 - 4 أمام بلجيكا.

وقال تايلر آدامز، قائد المنتخب الأميركي: «لقد ذكر بوكيتينو أنه وقع في حب هذا البلد. لم يكن يعرف تماماً ما الذي ينتظره عندما تولى المهمة، لكنه وقع في حب الشعب، ووقع في حب كرة القدم هنا، ووقع في حب فريقنا. هذا أمر مميز حقاً».

ويعدّ بوكيتينو، الذي سبق له التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي، ثامن مدرب دائم يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن الفريق وتقاعده عن التدريب في عام 2013.

ويمتلك مانشستر يونايتد فرصة لتصحيح المسار، فبعد مواجهة مضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل ببطولة «الدوري الإنجليزي الممتاز»، سيلاقي الفريق في المسابقة العريقة كلاً من: برينتفورد، ونيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس، وكوفنتري سيتي.

ويقبع مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 20 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الـ18 (الثالث من القاع) برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 10 مباريات خلال الموسم الحالي، حيث حقق فوزاً وحيداً فقط مقابل 5 تعادلات و4 هزائم، محققاً أسوأ انطلاقة في مسيرته بالبطولة منذ عام 1986.

وصرح بوكيتينو: «مهمتنا هي تحرير عقول اللاعبين، ومحاولة تغيير فكرة أنهم لا يستطيعون الركض. يمكنهم اللعب بحرية تامة وإظهار مواهبهم. فَكُرة القدم تعتمد على العقلية، والنهج، والتواصل».