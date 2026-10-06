سينر سيغيب عن بقية موسم 2026 للتعافي من إصابة في الركبة

عاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للحديث عن «قضية نيغريرا»، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في التحقيق القضائي «حتى النهاية».

ورفض تيباس في الوقت ذاته وبشدة الرواية التي تزعم أن نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام لا يزال يمارس نفوذاً على التحكيم الإسباني.

وقد جاءت تصريحات تيباس في منشور له على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي؛ رداً على آراء كان قد أبداها سابقاً في عام 2023.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: «ما زلت متمسكاً بالرأي نفسه تماماً بشأن قضية نيغريرا: ما حدث كان أمراً بالغ الخطورة ويجب التحقيق فيه حتى النهاية».

ومع ذلك، يفرق تيباس بين التحقيق في أحداث وقعت وانتهت قبل سنوات، وبين «اختلاق رواية في عام 2026 تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني في الوقت الراهن».

وشدَّد تيباس: «هذا أمر عبثي، وتكرار هذه المزاعم عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية لا يجعلها حقيقة».

ويشير تيباس إلى وجود مسار قضائي جارٍ لتحديد ما إذا كانت المدفوعات التي تمَّ تقديمها لنيغريرا قد أثرت على منظومة التحكيم، لا سيما فيما يتعلق بترقية الحكام أو استبعادهم، وما إذا كانت تلك المدفوعات تشُكِّل جريمة فساد رياضي، حيث قال: «لنترك القضاة يجرون تحقيقاتهم، وليتم فحص الأدلة كافة، ومتابعة القضية حتى النهاية».

وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس الرابطة فكرة أن تقوم المؤسسة التي يرأسها بدور المحكمة قبل صدور حكم قضائي، إذ تساءل قائلاً: «هل يفترض بنا استبعاد نادي برشلونة وقيادته الحالية من الدوري الإسباني؟ وهل يفترض بالرابطة أن تحل محل المحاكم، فتصدر حكمها الخاص وتفرض عقوبة قبل صدور حكم قضائي؟».

وكشف تيباس: «فترة التقادم قد انقضت بموجب اللوائح التأديبية الرياضية الإسبانية»، قبل أن يختتم رسالته بانتقاد أولئك الذين يبقون القضية حية، من وجهة نظره، حيث قال: «يمكن للمرء أن يبدي موقفاً صارماً للغاية تجاه ما حدث، كما فعلت أنا منذ البداية، وفي الوقت نفسه يرفض قبول الرواية المضللة التي تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء تلك الأحداث، فهذا ليس سعياً وراء الحقيقة، بل محاولة للإبقاء على رواية محددة قائمة».