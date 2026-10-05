«دوري الأمم الأوروبية»: إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية وتصعد للمركز الثاني بمجموعتها

صعد المنتخب الإيطالي إلى المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه التركي 3 - 1، الاثنين، في ملعب «ريناتو ديل آرا» بمدينة بولونيا، لحساب الجولة الرابعة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل منتخب تركيا المركز الرابع والأخير بالمجموعة من دون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب إيطاليا قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة على أرضه أمام بلجيكا قبل أن يفوز على تركيا 4 - 1، ثم يتعادل مع فرنسا بهدف لمثله.

على الجانب الآخر، خسر المنتخب التركي أمام فرنسا وبلجيكا، ثم تلقى هزيمتين أمام إيطاليا.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 26، ثم سجل أرال سيمسير هدف التعادل لتركيا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 64 سجل ريكاردو كالافيوري الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي، ثم سجل زميله بيو إسبوزيتو الهدف الثالث في الدقيقة 87.