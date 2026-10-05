تشابي يشعر بالرضا عن أول 4 مباريات مع هولندا

قال تشابي هرنانديز، مدرب منتخب هولندا، إنه يشعر بالرضا عن أول 4 مباريات خاضها الفريق بقيادته، وأنه ​يعمل على بناء عائلة متماسكة تقاتل من أجل بعضها البعض. وانتزعت هولندا صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها 2-1 على صربيا، أمس الأحد، لتحصل على فرصة كبيرة للتأهل لدور الثمانية في مارس (آذار) المقبل.

وتابع تشابي: «قاتلنا كعائلة واحدة، وكان ‌علينا أن ‌نعاني حقاً».

وأضاف بطل العالم ​السابق ‌مع ⁠إسبانيا: «كان علينا ​الدفاع، ⁠لكن في الواقع أردنا لعب كرة قدم تعتمد على الاستحواذ، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك ولم نسيطر على المباراة؛ لأن صربيا قدمت أداء جيداً. لكن عندما تحولنا إلى طريقة لعب مختلفة تحسنت الأمور».

واعتمد تشابي على طرق لعب ⁠مختلفة في أول 4 مباريات مع هولندا، ‌والتي بدأت بالتعادل ‌على أرضه أمام ألمانيا، ثم ​الفوز خارج ملعبه على صربيا، ‌وتعويض تأخره لإدراك التعادل 2-2 في ‌اليونان، يوم الخميس الماضي.

وقال: «نعرف، الآن، كيف نسيطر على المباريات بطرق مختلفة، لكن نعرف أيضاً كيف ندافع أحياناً بتكتل دفاعي منخفض أو متوسط. فيما يتعلق بقيمنا الأساسية، أشعر ‌برضا تام، فاللاعبون رائعون. أما من ناحية كرة القدم، فنحن بحاجة للتحسن ⁠في مختلف ⁠الجوانب».

واهتزت شِباك هولندا للمباراة 12 على التوالي، أمس الأحد، وقال تشابي إنهم يسعون إلى تعزيز الصلابة الدفاعية وجعْل الوصول إلى مرماهم أكثر صعوبة.

واستطرد: «الأهم هو أن نسجل أكثر من المنافس، لكن نريد الحفاظ على نظافة شِباكنا، وهذا يتطلب وقتاً. سأحصل على قسط من الراحة، الآن؛ لأن الفترة الماضية كانت مكثفة، وسأواصل متابعة الجميع. نحن نبني عائلة».

وتستضيف هولندا منتخب اليونان في أمستردام، ​في 13 نوفمبر (​تشرين الثاني) المقبل، قبل زيارة برلين لمواجهة ألمانيا بعد 3 أيام.