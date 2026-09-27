راسل يستعيد مستواه ويثق بقدرته على المنافسة للفوز بكل سباق

أبدى جورج راسل، سائق «مرسيدس»، ثقته بقدرته على «المنافسة للفوز في كل سباق من الآن فصاعداً»، بعدما أكد عودته القوية إلى مستواه بتحقيقه انتصاراً مهيمناً في «جائزة أذربيجان الكبرى» السبت.

ووصف السائق البريطاني السباق بأنه «أفضل عطلة نهاية أسبوع فرضتُ فيها هيمنتي خلال مسيرتي»، بعدما حقق «الجائزة الكبرى» في باكو؛ إذ انطلق من المركز الأول، وتصدر جميع اللفات، وسجل أسرع لفة، قبل أن يحسم الفوز.

وقال راسل، الذي نجح في منع ماكس فيرستابن من تجاوزه خلال معظم المراحل الأخيرة من السباق: «أعتقد أنني لم أفقد ثقتي بنفسي مطلقاً».

وجاء تألق راسل على حلبة تتطلب قدراً كبيراً من الثقة والجرأة، لكنها تشتهر أيضاً بمعاقبة الأخطاء، في تناقض واضح مع الصعوبات التي واجهها خلال وقت سابق من الموسم، عندما تفوق عليه زميله في الفريق ومتصدر البطولة كيمي أنتونيلي، البالغ 20 عاماً.

وحقق الإيطالي أنتونيلي 8 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 لراسل، لكن السائق البريطاني أوضح أن العمل الذي أداه خلال العطلة الصيفية لتكييف أسلوب قيادته مع سيارات 2026 كان عاملاً أساسياً في استعادة مستواه.

وقال: «حتى خلال اللحظات الصعبة، كنت أعلم أن هناك سبباً وراء تراجع أدائي».

وأضاف: «مرت 4 سباقات منذ العطلة. كنت في الصف الأمامي في 3 منها، وصعدت إلى منصة التتويج في 3 من أصل 4 سباقات. أشعر الآن بأنني قادر على المنافسة للفوز أسبوعاً بعد آخر».

في المقابل، وصف أنتونيلي ما عاشه في باكو بأنه أسوأ عطلة نهاية أسبوع له هذا الموسم، بعدما انطلق من المركز الـ16 إثر تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، قبل أن ينهي السباق في المركز الـ5.

وسمح ذلك لراسل بتقليص الفارق مع أنتونيلي في صدارة ترتيب البطولة من 81 إلى 66 نقطة.

وأكد راسل أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على محاولة الفوز بكل سباق، وليست المنافسة على لقب بطولة العالم.

وقال: «لو أن الموسم بدأ اليوم، أو منذ العطلة الصيفية، فأنا أشعر بقوة بأنني كنت سأكون قادراً على المنافسة». وأضاف: «هناك فارق كبير؛ لذلك لا أسعى وراء اللقب. أحاول الفوز بكل سباق، وليحدث ما هو مقدر له أن يحدث».