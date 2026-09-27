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راسل يستعيد مستواه ويثق بقدرته على المنافسة للفوز بكل سباق

البريطاني جورج راسل سائق «مرسيدس» عقب فوزه بـ«جائزة أذربيجان الكبرى» لـ«فورمولا 1» في باكو (أ.ب)
البريطاني جورج راسل سائق «مرسيدس» عقب فوزه بـ«جائزة أذربيجان الكبرى» لـ«فورمولا 1» في باكو (أ.ب)
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راسل يستعيد مستواه ويثق بقدرته على المنافسة للفوز بكل سباق

البريطاني جورج راسل سائق «مرسيدس» عقب فوزه بـ«جائزة أذربيجان الكبرى» لـ«فورمولا 1» في باكو (أ.ب)
البريطاني جورج راسل سائق «مرسيدس» عقب فوزه بـ«جائزة أذربيجان الكبرى» لـ«فورمولا 1» في باكو (أ.ب)

أبدى جورج راسل، سائق «مرسيدس»، ثقته بقدرته على «المنافسة للفوز في كل سباق من الآن فصاعداً»، بعدما أكد عودته القوية إلى مستواه بتحقيقه انتصاراً مهيمناً في «جائزة أذربيجان الكبرى» السبت.

ووصف السائق البريطاني السباق بأنه «أفضل عطلة نهاية أسبوع فرضتُ فيها هيمنتي خلال مسيرتي»، بعدما حقق «الجائزة الكبرى» في باكو؛ إذ انطلق من المركز الأول، وتصدر جميع اللفات، وسجل أسرع لفة، قبل أن يحسم الفوز.

وقال راسل، الذي نجح في منع ماكس فيرستابن من تجاوزه خلال معظم المراحل الأخيرة من السباق: «أعتقد أنني لم أفقد ثقتي بنفسي مطلقاً».

وجاء تألق راسل على حلبة تتطلب قدراً كبيراً من الثقة والجرأة، لكنها تشتهر أيضاً بمعاقبة الأخطاء، في تناقض واضح مع الصعوبات التي واجهها خلال وقت سابق من الموسم، عندما تفوق عليه زميله في الفريق ومتصدر البطولة كيمي أنتونيلي، البالغ 20 عاماً.

وحقق الإيطالي أنتونيلي 8 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 لراسل، لكن السائق البريطاني أوضح أن العمل الذي أداه خلال العطلة الصيفية لتكييف أسلوب قيادته مع سيارات 2026 كان عاملاً أساسياً في استعادة مستواه.

وقال: «حتى خلال اللحظات الصعبة، كنت أعلم أن هناك سبباً وراء تراجع أدائي».

وأضاف: «مرت 4 سباقات منذ العطلة. كنت في الصف الأمامي في 3 منها، وصعدت إلى منصة التتويج في 3 من أصل 4 سباقات. أشعر الآن بأنني قادر على المنافسة للفوز أسبوعاً بعد آخر».

في المقابل، وصف أنتونيلي ما عاشه في باكو بأنه أسوأ عطلة نهاية أسبوع له هذا الموسم، بعدما انطلق من المركز الـ16 إثر تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، قبل أن ينهي السباق في المركز الـ5.

وسمح ذلك لراسل بتقليص الفارق مع أنتونيلي في صدارة ترتيب البطولة من 81 إلى 66 نقطة.

وأكد راسل أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على محاولة الفوز بكل سباق، وليست المنافسة على لقب بطولة العالم.

وقال: «لو أن الموسم بدأ اليوم، أو منذ العطلة الصيفية، فأنا أشعر بقوة بأنني كنت سأكون قادراً على المنافسة». وأضاف: «هناك فارق كبير؛ لذلك لا أسعى وراء اللقب. أحاول الفوز بكل سباق، وليحدث ما هو مقدر له أن يحدث».

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«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
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«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)

أصبح الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف، الأحد، أول رياضي متوّج بميدالية في «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان تَثبت إيجابية فحصه لمادة محظورة.

وكان شافكاتوف، الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ثالث رياضي في الدورة يفشل في اختبار للكشف عن المنشطات.

وأعلنت «الوكالة الدولية للاختبارات» إيقاف شافكاتوف مؤقتاً، بعدما أظهرت نتيجة فحصه وجود مادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وجاءت حالته بعد يوم واحد من ثبوت وجود المادة نفسها في عينة الرياضي التركماني دايانش كيليتييف، الذي شارك في منافسات الكاراتيه.

ويُستخدم «ميلدونيوم» وصفةً طبية لعلاج بعض أمراض القلب، وقد يساعد في تحسين القدرة على التحمل وتسريع تعافي العضلات.

ويحق لشافكاتوف الطعن في قرار إيقافه المؤقت، كما يمكنه طلب تحليل «العينة الثانية (ب)» للتحقق من نتيجة الفحص الأول.

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الرياضة رياضة عالمية

مورا ينقذ المكسيك أمام كولومبيا

غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
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مورا ينقذ المكسيك أمام كولومبيا

غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)

منح غيلبرتو مورا، البالغ 17 عاماً، المدرب رافايل ماركيس، تعادلاً في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي، بعدما سجل هدف التعادل أمام كولومبيا 1-1، السبت، في بالتيمور، مرتدياً القميص الأسطوري رقم 10.

وكان مورا، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026، قد سجل هدفه الدولي الأول في الدقيقة 62، بعدما تلاعب بالمدافع الكولومبي جون لوكومي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك ألفارو مونتيرو بتسديدة قوية.

وارتدى لاعب الوسط الهجومي في تيخوانا القميص رقم 10 للمرة الأولى، في مشاركته الدولية الـ13.

وكانت كولومبيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل ريتشارد ريوس تمريرة من الجهة اليمنى، ارتقى لها مهاجم سبورتينغ البرتغالي لويس سواريس وحولها برأسه إلى الشباك.

وكادت المكسيك تدرك التعادل قبل الاستراحة، عندما سدد روبرتو ألفارادو كرة ارتطمت بالقائم، قبل أن ترتد إلى أرماندو غونزاليس الذي سددها في العارضة. وعاد مهاجم أولمبياكوس اليوناني ليصيب القائم مجدداً بعد دقائق.

وقال ماركيس عقب المباراة: «نعرف بالفعل إمكانات غيلبرتو. سنحميه وسنساعده على التطور»، في ظل متابعة عدد من أبرز الأندية الأوروبية للموهبة المكسيكية الشابة.

واستعادت كولومبيا السيطرة على مجريات المباراة بعد خروج مورا، ولكنها لم تنجح في تسجيل هدف الفوز.

وارتدى جون أرياس بدوره القميص رقم 10 للمرة الأولى مع كولومبيا، بعدما تركه النجم خاميس رودريغيس شاغراً عقب اعتزاله اللعب الدولي أخيراً.

كما شهدت المباراة الظهور الدولي الأول لكل من كيفن فيبيروس وماتياس أوروبيسيو بقميص المنتخب الكولومبي.

وحافظت كولومبيا على سجلها الخالي من الهزائم أمام المكسيك للمباراة الخامسة توالياً، بعدما حققت 4 انتصارات وتعادلاً واحداً خلال هذه السلسلة.

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كأس العالم كوبا أميركا المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

المدافع الآيرلندي دان حارساً احتياطياً أمام إسرائيل بعد انسحاب بازونو

المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
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المدافع الآيرلندي دان حارساً احتياطياً أمام إسرائيل بعد انسحاب بازونو

المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)

اختير المدافع الآيرلندي جيمي دان ليكون أحد حارسَي المرمى الاحتياطيين لمنتخب بلاده في مواجهة إسرائيل ضمن «دوري الأمم الأوروبية»، بعد انسحاب الحارس جافين بازونو من التشكيلة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخاض لاعبو المنتخب الآيرلندي مناقشات استمرت ساعات بشأن إمكانية مقاطعة المباراة، قبل أن تصوت الغالبية لمصلحة خوض المواجهة.

وجاء إدراج دان ضمن حراس المرمى بعدما بات المنتخب بحاجة إلى استكمال قائمته؛ إذ تفرض لوائح «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تسجيل 3 حراس في مباريات «دوري الأمم».

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد في مدينة ديبريتسين المجرية.

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