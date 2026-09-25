«جائزة أذربيجان»: راسل أول المنطلقين... وأنتونيلي يتعرّض لحادث

هيمن البريطاني جورج راسل على التجارب التأهيلية ليحصد مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات الجمعة، وتلقت آماله المتضائلة في الفوز باللقب دفعة قوية بفضل حادث تعرض له زميله في «مرسيدس» كيمي أنتونيلي متصدر البطولة.

وحقق راسل (28 عاماً) زمناً قدره دقيقة واحدة و42.526 ثانية للفة حول حلبة شوارع باكو التي يبلغ طولها ستة كيلومترات، متجاوزاً رقمه القياسي السابق بنصف ثانية، ليتفوق بفارق 0.837 ثانية على شارل لوكلير سائق «فيراري».

وجاء أوسكار بياستري سائق «مكلارين» ثالثاً في التجارب التأهيلية على حلبة مدينة باكو. أما أنتونيلي، الذي يتصدر الترتيب العام بفارق 81 نقطة عن راسل، ودخل سباق أذربيجان طامحاً إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي والتاسع هذا الموسم، فسيبدأ السباق من المركز 16، بعد خروجه من المرحلة الأولى في التجارب التأهيلية. واصطدم السائق (20 عاماً) بالحاجز عند المنعطف الأول واضطر إلى التوقف بسبب عطل في نظام التعليق.

وقال راسل بعد حصوله على مركز أول المنطلقين للمرة الأولى منذ سباق جائزة النمسا الكبرى في يونيو (حزيران): «مرّ وقت طويل؛ لذلك فإن شعوري رائع حقاً». وأضاف: «ربما يكون هذا أكبر فارق في مسيرتي بأكملها».

وتابع البريطاني، الذي بدا في قمة تركيزه منذ بداية المنافسات في أذربيجان: «عندما تتمكن من تقديم هذا الأداء على حلبة مثل هذه، يكون الشعور رائعاً حقاً».

واحتل إسحاق حجار، الذي مدّد عقده مع «رد بول» في وقت سابق من هذا الأسبوع، المركز الرابع بطريقة مثيرة للإعجاب مع عودته إلى المنافسات بعد غيابه عن آخر ثلاثة سباقات بسبب إصابة في معصمه.

واحتل حامل اللقب لاندو نوريس سائق «مكلارين» المركز الخامس متقدماً على بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون سائق «فيراري»، وبيير جاسلي من فريق «ألبين».

وجاء ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، والذي بدا أنه في الصراع على المركز الأول، في المركز الثامن.

وتقدم كارلوس ساينز إلى المرحلة النهائية من التجارب التأهيلية بسيارة «وليامز» المحسّنة. في حين أكمل فرانكو كولابينتو سائق «ألبين» المراكز العشرة الأولى.

وسيقام السباق السبت هذا العام؛ نظراً لاحتفال البلاد بعيد وطني يوم الأحد.