«جائزة أذربيجان»: فرستابن يحرم راسل من الهيمنة على التجارب الحرة

انتزع بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن الصدارة في اللحظات الأخيرة، ليحرم سائق مرسيدس جورج راسل من الهيمنة الكاملة على التجارب الحرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، بعدما سجل أسرع زمن في الحصة الأخيرة، الجمعة، قبل انطلاق التجارب التأهيلية.

وسجل سائق ريد بول دقيقة واحدة و43.922 ثانية، متقدماً بفارق 0.099 ثانية فقط على راسل.

وحقق لويس هاميلتون المركز الثالث بعدما سجل لفة سريعة وضعته على بعد 0.111 ثانية فقط من فرستابن، ليؤكد جاهزية فيراري للمنافسة في شوارع باكو.

وجاء متصدر بطولة العالم، الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، في المركز الرابع، متعافياً من انتكاسة الخميس حين خسر وقتاً مهماً بسبب عطل في النظام الهيدروليكي.

وكان راسل، المتأخر بفارق 81 نقطة عن زميله أنتونيلي بعد 14 جولة من الموسم، قد فرض سيطرته على أول حصتي تجارب، وبدا في طريقه لتسجيل أسرع زمن للمرة الثالثة توالياً، قبل أن يفسد فرستابن خططه بلفة متأخرة حاسمة.

واحتل شارل لوكلير المركز الخامس مع فيراري، علماً بأن سائق موناكو انطلق من المركز الأول في باكو أربع مرات من قبل، من دون أن ينجح في تحويل أي منها إلى الفوز، فيما حل بيير غاسلي سادساً مع ألبين.

وجاء ثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس في المركزين السابع والثامن، أمام إسحاق حجار الذي عاد إلى تشكيلة رد بول بعد غيابه عن ثلاثة سباقات بسبب إصابة في المعصم.

وأكمل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو قائمة العشرة الأوائل بحلوله عاشراً مع ألبين.

ورغم أن الحصة مرت من دون أي توقفات، فإن الرياح القوية وضعت السائقين تحت ضغط مستمر.

وكاد راسل يدفع ثمناً باهظاً في أحد المنعطفات، بعدما اقترب من الحواجز بشكل خطير، لكنه تمكن من استعادة السيطرة على سيارته في اللحظة المناسبة.

وفي المقابل، استمرت معاناة أستون مارتن، بعدما اصطدم لانس سترول بأحد الحواجز وتعرض إطار سيارته لثقب، في حلقة جديدة من عطلة نهاية أسبوع صعبة للفريق.

وسيبدأ سترول وزميله الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، السباق من مؤخرة خط الانطلاق بعد عقوبات كبيرة مرتبطة بتغيير مكونات وحدة الطاقة.

ويقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى، أولى جولات سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية، السبت، هذا العام، نظراً لاحتفال أذربيجان بعيدها الوطني يوم الأحد.