فورلان يبرر خسارة أوروغواي الوديّة أمام اليابان

واجه الأوروغواياني دييغو فورلان بداية مؤلمة لمسيرته مديراً فنياً لمنتخب بلاده، إذ تلقى خسارة قاسية أمام مضيّفه منتخب اليابان، بنتيجة 1-3، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما الخميس.

وفي مدينة مياجي اليابانية، استقبلت شباك منتخب أوروغواي هدفين من أصحاب الأرض خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وشاهد المهاجم السابق، الذي تم تعيينه خلفاً للأرجنتيني مارسيلو بيلسا، فريقه ينجح في العودة إلى المباراة وتحقيق التعادل، قبل أن تتسبب هفوات دفاعية في اللحظات الأخيرة لمنح الفوز للمنتخب الآسيوي.

وبادر كورييو ماتسوكي بالتسجيل مبكراً لليابان، لكن ماكسيميليانو أراوخو أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول، متوجاً بذلك رد فعل قوي ومستميت من جانب منتخب أوروغواي.

ورغم ذلك، تسبب انهيار دفاعي تام في الوقت بدل الضائع في السماح لكل من كينتو شيوغاي وأياسي أويدا بهز شباك الحارس سانتياغو ميلي واقتناص الفوز.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب صافرة النهاية، اعترف فورلان بأنه كان يتوقع مواجهة صعبة للغاية أمام مدرب سبق أن التقى به خلال مسيرته لاعباً في الدوري الياباني.

وأشاد المدرب الجديد لمنتخب أوروغواي بفريق المدرب الياباني هاجيمي مورياسو المنظم للغاية، إذ قال: «لقد لعبنا ضد منتخب أعرف مدربه جيداً، فقد واجهته خلال فترة وجودي مع فريق سانفريس هيروشيما».

وأضاف: «إنه يعتمد كثيراً على اللعب الجماعي وتبادل الكرات، ويحسن إعداد فرقه بشكل ممتاز، كما أن بصمته واضحة تماماً بعد الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب الياباني».

وفي معرض تحليله للمباراة التي اتسمت بالتكافؤ قبل أن يحسمها فقدان للتركيز في لحظة خاطفة، أضاف فورلان: «لقد كانت مباراة متكافئة للغاية، ومن المؤسف حقاً أنهم استغلوا تلك الفرص في الوقت بدل الضائع ليخرجوا فائزين باللقاء».

ورغم مرارة الخسارة في مباراته الأولى مع أوروغواي، فإن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق شدد على أن النتيجة النهائية لم تكن عادلة بحق لاعبيه ولا تعكس حقيقة المستوى الذي قدموه في اللقاء.

ودافع فورلان عن فريقه، الذي سافر لاعبوه في رحلة طيران شاقة عبر المحيط الهادئ، حيث قال للصحافيين: «الفارق في النتيجة كبير للغاية بالنظر إلى مجريات المباراة، فقد أتيحت لنا عدة فرص للتسجيل في كل من الشوطين الأول والثاني».

وتابع: «أنا ممتن جداً للاعبين، إذ بذلوا جهداً هائلاً بعد رحلة السفر المنهكة للوصول إلى هنا. لقد كان ذلك واضحاً على أرض الملعب وقدموا أداء جيداً للغاية، ولكن للأسف، هذه هي طبيعة كرة القدم».

واختتم فورلان تصريحاته قائلاً إن النتيجة لا تعكس حقيقة ما دار في المباراة. ومع ذلك، فهذه هي قواعد اللعبة وينبغي علينا تقبلها».