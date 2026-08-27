فرينسفاروش يقصي طرابزون... ويحرم صلاح من المشاركة في الدوري الأوروبي

فاز فرينسفاروش المجري على طرابزون سبور التركي 4-0، الخميس، في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ليحسم تأهله ويحرم المصري محمد صلاح من المشاركة في البطولة القارية هذا الموسم.

وكان طرابزون يسعى لتعويض خسارته 0-1 ذهاباً، لكنه تلقى ضربة مبكرة بطرد لاعبه روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 13، بعد احتكاكه بماريانو غوميز.

واستغل فرينسفاروش النقص العددي سريعاً، وافتتح كالوم أودوا التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ماريوس كوريو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور في صراع على الكرة مع آدم ناغي لاعب فرينسفاروش (أ.ب)

وازدادت مهمة طرابزون صعوبة بعد حصول سيدني لوبيز كابريال على البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخل على باميديل يوسف داخل منطقة الجزاء.

وسجل يوسف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يختتم كريستيان ليستش رباعية الفريق المجري قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وشارك صلاح في المباراة قبل أن يقرر مدرب طرابزون استبداله في الدقيقة 64.