وفاة مشجع لسيلتيك بعد وعكة صحية في مباراة دوري الأبطال

أعلن نادي سيلتيك الاسكوتلندي، الخميس، وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره مباراة الفريق أمام لاسك النمساوي، الأربعاء، ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة أحد مشجعينا بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة الفريق أمس في ملعب سيلتيك بارك. ورغم جهود الطاقم الطبي، توفي في وقت لاحق في المستشفى».

ووجه سيلتيك الشكر إلى فرق الطوارئ وجميع المشجعين الذين ساهموا في التعامل مع الحادث، مشيداً بالجهود التي بُذلت لمحاولة إنقاذ المشجع.

وأكد النادي في ختام بيانه عدم وجود أي شبهة جنائية مرتبطة بالوفاة.