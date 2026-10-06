رئيس اتحاد الكرة الألماني يطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجه إنفانتينو

قال بيرند نيوندورف، رئيس «الاتحاد الألماني لكرة القدم»، إنه يجب إشهار البطاقة الحمراء في وجه جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي (فيفا)» لإنهاء فترة رئاسته «الاتحاد».

وقال نيوندورف في تصريحات لصحيفة «تاغس شبيغل» قبل اجتماع «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» الأربعاء: «يجب أن نطرده». وقال نيوندورف إنه لن يصوّت لإنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» خلال مارس (آذار) المقبل؛ لأن «استمرار جياني إنفانتينو في منصبه رئيساً لـ(فيفا) لم يعد مقبولاً. فقد ألحق أضراراً جسيمة بكرة القدم».

وكان نيوندورف وصف في وقت سابق عرض إنفانتينو لإجراء إصلاحات على الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا» بأنه «مناورة مكشوفة»، عادّاً أن السويسري رئيس «فيفا» كان مهتماً بتأمين إعادة انتخابه.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة خلال الأشهر الماضية، لا سيما بسبب خطط؛ جرى التخلي عنها حالياً، لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في أحداث ينظمها «فيفا»، مثل كأس العالم. وتصاعد الخلاف مع التهديد بتقديم دعوى جنائية ضد إنفانتينو أمام المحاكم السويسرية، فيما طلبت محاكم أميركية الحصول على معلومات بشأن الصفقات المخطط لها.

وعرض إنفانتينو مؤخراً إجراء محادثات مع معارضيه بشأن إصلاحات محتملة في «فيفا». وأعلن في رسالةٍ إجراء مراجعة مستقلة من جهة خارجية لنظام الحوكمة في «فيفا»، إلى جانب إجراء مشاورات بشأن تعزيز آليات صنع القرار، بما في ذلك دور رئيس «الاتحاد الدولي».

ومع ذلك، فقد أوضح إنفانتينو (56 عاماً) أنه يريد مواصلة قيادة «فيفا»، في الوقت الذي دعا فيه منتقدون من المحيطين برئيس «يويفا»، ألكسندر تشيفيرين، إلى تنحيه وعدم السعي لولاية جديدة. وقال نيوندورف: «ظل إنفانتينو في منصبه 10 سنوات، وأرسى ثقافة في (فيفا) تتطلب تغييراً جوهرياً. لكن لا يمكننا أن نضع الثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج». وأضاف: «لا يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن الوضع الحالي هو نفسه الذي يقود عملية الإصلاح العاجلة والمطلوبة».

وحتى الآن يظل إنفانتينو هو المرشح الوحيد لرئاسة «فيفا»، فيما حدد «فيفا» يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً نهائياً لتقديم ترشيحات المنافسين المحتملين على رئاسة «الاتحاد الدولي».