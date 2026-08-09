النصر يعلن ضم البرتغالي الدولي سامو كوستا

أعلن النصر حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الأحد، التعاقد مع لاعب الوسط سامو كوستا الذي كان ضمن تشكيلة البرتغال في كأس العالم 2026.

ونشر النادي عبر منصة «إكس» مقطع فيديو لمعركة بين فرسان، ظهر اللاعب البالغ عمره 26 عاماً في آخره بقميص النصر، وبعدها عبارة «سامو فارس بين فرسان نجد».

ويُعد كوستا، المنضم حديثاً من ريال مايوركا، أحد لاعبي الوسط الذين برزوا بقوة في الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بفضل قدراته البدنية وأدواره الدفاعية، قبل أن يطور الجانب الهجومي من أدائه بصورة لافتة في موسمه الأخير مع مايوركا.

وُلد سامويل دي ألميدا كوستا في مدينة أفيرو البرتغالية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، ويبلغ طوله 1.85 متر، ويلعب أساسياً في مركز الوسط المدافع، كما يمكنه المشاركة كلاعب وسط مركزي. وبدأ مشواره في أكاديميات بيرا مار وغافانيا وبالميراس براغا، قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين في سبورتينغ براغا عام 2016.

وصل كوستا إلى الفريق الأول لبراغا في موسم 2019 - 2020، لكنه خاض معه مباراة واحدة فقط في الدوري البرتغالي، بعد مشاركته مع الفريق الرديف، لينتقل في صيف 2020 إلى ألميريا الإسباني على سبيل الإعارة. وهناك بدأت انطلاقته الحقيقية، إذ تحول لاحقاً إلى لاعب دائم في صفوف الفريق، وكان ضمن المجموعة التي توجت بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني موسم 2021 - 2022 وصعدت إلى «الليغا».

وخلال فترته مع ألميريا، خاض كوستا 113 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف، قبل انتقاله إلى ريال مايوركا في أغسطس (آب) 2023 بعقد لمدة خمسة أعوام. ومع الفريق البالياري شارك في 105 مباريات رسمية وسجل 8 أهداف حتى نهاية موسم 2025 - 2026، منها 97 مباراة و8 أهداف في الدوري الإسباني. وبإضافة فترتي براغا وبراغا «ب»، يصل رصيده المسجل في هذه الإحصاءات إلى 231 مباراة و12 هدفاً على مستوى الأندية.

وكان موسم 2025 - 2026 هو الأفضل هجومياً في مسيرة كوستا؛ إذ سجل 7 أهداف وصنع هدفين في الدوري الإسباني، بعدما لم يكن قد سجل سوى هدفين فقط في الليغا خلال الموسمين السابقين مع مايوركا. كما حصل على جائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

أما دولياً، فمثّل كوستا البرتغال في منتخبات تحت 19 و20 و21 عاماً، وشارك في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً عام 2019 وبطولة أوروبا تحت 21 عاماً عام 2023.

وجاء ظهوره الأول مع منتخب البرتغال الأول في 12 أكتوبر 2024، عندما شارك بديلاً أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية. وبعد عودته إلى حسابات المدرب روبرتو مارتينيز خلال 2026، انضم إلى قائمة البرتغال في كأس العالم 2026 وشارك لمدة 20 دقيقة في إحدى مباريات البطولة.