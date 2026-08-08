كاريك راضٍ عن أداء مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن أداء فريقه خلال المباراة الودية أمام باريس سان جيرمان، التي انتهت بالتعادل 1-1، السبت، في مدينة غوتنبرغ السويدية.

وقال كاريك في تصريحات لقناة النادي عقب المباراة: «نجحنا إلى حد كبير في تطبيق الأشياء التي حاولنا تنفيذها خلال المباراة».

وأضاف: «من الرائع أحياناً أن يتمكن اللاعبون من حل المشكلات بأنفسهم داخل الملعب وإيجاد الطريقة والأسلوب المناسبين. لا نريد دائماً أن نقدم لهم الإجابات الجاهزة، بل عليهم إيجاد الحلول بأنفسهم».

وأوضح مدرب مانشستر يونايتد أن مثل هذه المباريات ستساعد اللاعبين في استعداداتهم للموسم الجديد، مضيفاً: «هناك العديد من الأمور التي لاحظتها الجماهير ونحن سعداء بها، وهناك مؤشرات جيدة بالنسبة لنا».

ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراتان وديتان أمام ليدز يونايتد وميلان الإيطالي، الأربعاء والسبت المقبلين، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة هال سيتي في 22 أغسطس (آب).