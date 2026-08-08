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الرياضة رياضة عالمية

عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد تثير العديد من التساؤلات

اللاعب قد يفقد القميص رقم 10 ومركزه مهاجماً أساسياً إذا بقي مع الفريق

قدم راشفورد مستويات استثنئائية مع برشلونة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد معاراً (أ.ب)
قدم راشفورد مستويات استثنئائية مع برشلونة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد معاراً (أ.ب)
    لندن: «الشرق الأوسط»
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عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد تثير العديد من التساؤلات

قدم راشفورد مستويات استثنئائية مع برشلونة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد معاراً (أ.ب)
قدم راشفورد مستويات استثنئائية مع برشلونة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد معاراً (أ.ب)

لم تسر الأمور خلال هذا الصيف، كما خُطّط لها ماركوس راشفورد أو مانشستر يونايتد، فقد كان هناك توقع من كلا الطرفين بأن يُفعّل برشلونة بند الشراء في عقد اللاعب مقابل 30 مليون يورو، ليُصبح انتقاله نهائياً.

لكن بدلاً من ذلك، أنفق العملاق الكاتالوني أكثر من 90 مليون يورو للتعاقد مع أنتوني غوردون وكريم أديمي، وفي الوضع الراهن سيعود راشفورد إلى مانشستر يونايتد، الأسبوع المقبل، لبدء استعداداته للموسم الجديد. وفي ظل عدم وجود حلول أخرى، من المقرر أن يكون راشفورد - الذي لا يزال متبقياً له عامان في عقده مع مانشستر يونايتد - جزءاً من قائمة «الشياطين الحمر» تحت قيادة المدير الفني مايكل كاريك هذا الموسم. وإذا تم اختياره للمشاركة في المباراة الودية ضد ليدز يونايتد في دبلن يوم الأربعاء، سيكون هذا - حسب موقع «إي إس بي إن» - أول ظهور له بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة الدوري الأوروبي ضد فيكتوريا بلزن في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ورغم أن ذلك لم يكن أبداً في الحسبان عند انتقاله إلى إسبانيا قبل 12 شهراً، فإن مانشستر يونايتد وراشفورد مضطران للتعامل مع هذا الوضع غير المستقر. على الأقل، سهّل رحيل روبن أموريم في يناير (كانون الثاني) الماضي عودة راشفورد إلى ناديه الأصلي. وكان أموريم - الذي سيلعب فريقه ميلان أمام مانشستر يونايتد في فروتسواف، بولندا، في 15 أغسطس (آب) - قد استبعد راشفورد من قائمة الفريق، وكان هذا القرار مدعوماً آنذاك من قبل مالك النادي السير جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، ومدير الكرة جيسون ويلكوكس.

لعب كاريك، الذي تولى القيادة الفنية خلفاً لأموريم، مع راشفورد تحت قيادة لويس فان خال. كما لعب راشفورد تحت قيادة كاريك عندما تعين الأخير مدرباً مؤقتاً بعد إقالة أولي غونار سولسكاير من قيادة الفريق. وبالتالي، فإذا كان هناك من يستطيع إصلاح العلاقة مع راشفورد، فهو كاريك. من المعروف أن بينهما علاقة جيدة، ويأمل مانشستر يونايتد أن يعود راشفورد - الذي سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات مع برشلونة الموسم الماضي، وهو أفضل سجل له في موسم واحد منذ تسجيله 30 هدفاً تحت قيادة إريك تين هاغ في موسم 2022-2023 - كلاعب أفضل وأكثر نضجاً.

كان جزء من مشكلة أموريم مع راشفورد يتمثل في سلوكه وتصرفاته خارج الملعب.

لكن باستثناء تأخره دقيقتين عن اجتماع الفريق، الأمر الذي كلفه مكانه في التشكيلة الأساسية أمام خيتافي في سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يرتكب راشفورد أي خطأ يُذكر مع برشلونة، بل وقال المدير الفني الألماني هانسي فليك الأسبوع الماضي إنه سيفتقد المهاجم الإنجليزي.

وقال فليك: «أُقدّر العمل معه. إنه لاعب رائع وشخص رائع. سيفتقده الفريق، وسأفتقده أنا أيضاً، ولكن هذه هي الحياة». ستكون الحياة مختلفة بالنسبة لراشفورد في مانشستر يونايتد.

وحتى القميص رقم 10 الذي منحه له مورينيو عام 2018 قد مُنح إلى ماتيوس كونيا الصيف الماضي.

كان راشفورد هو الخيار الأول في مركزه خلال معظم المباريات الـ426 التي خاضها مع مانشستر يونايتد منذ ظهوره الأول لاعباً شاباً عام 2016، لكن في ظل وجود منافسة من كونيا، وبرايان مبويمو، وأماد ديالو، وبنجامين سيسكو، قد يتغير هذا الوضع. قد لا يشعر المشجعون الشعور نفسه أيضاً، فالعديد منهم يرغبون في أن يستغني النادي عن راشفورد، بينما يتمنى آخرون منحه فرصة ثانية.

وإذا شارك في أول مباراة رسمية لمانشستر يونايتد على ملعبه هذا الموسم ضد إيبسويتش تاون في 30 أغسطس (آب)، فسيكون من المثير للاهتمام معرفة ردة فعل الجماهير.

قد تكون ردود الفعل متباينة، لكن أي استياء متبقٍ سيزول سريعاً إذا بدأ راشفورد بتسجيل الأهداف.

تجب الإشارة إلى أن عودة راشفورد المحتملة تُثير قضايا أخرى. فقبل فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان مانشستر يونايتد يأمل في جمع نحو 90 مليون يورو من بيع اللاعبين، بما في ذلك مبلغ 30 مليون يورو كان من المتوقع أن يدفعه برشلونة حال ضم راشفورد بصورة نهائية.

لكن في الوقت الحالي، يُعدّ مبلغ الـ44 مليون يورو التي حصل عليها مانشستر يونايتد من نابولي - بعد تعاقده مع راسموس هويلوند بشكل نهائي - هو الدعم الكبير الوحيد للميزانية.

تألق راشفورد مع برشلونة كان كافياً لعودته إلى قائمة منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

لقد بحث النادي إمكانية التعاقد مع جناح أيسر ومهاجم صريح. لكن إذا اضطر راشفورد - القادر على اللعب في كلا المركزين - للبقاء، فلن تكون هناك حاجة كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر في هذين المركزين.

قد يؤثر ذلك أيضاً على باتريك دورغو، إذ يدور نقاش داخلي حول ما إذا كان من الأفضل الاعتماد على اللاعب الدولي الدنماركي في مركز الظهير الأيسر أو كمهاجم. في الواقع، يُعدّ مستقبل راشفورد عاملاً آخر في سوق انتقالات أجبرت برادة وويلكوكس على التحلي بالمرونة في خططهما.

ومع تبقي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على انتهاء فترة الانتقالات الحالية، لا يزال مانشستر يونايتد منفتحاً على العروض المقدمة لراشفورد. يعتقد مسؤولو النادي أن قيمته تتجاوز 30 مليون يورو المتفق عليها مع برشلونة، لكن هناك إدراكاً بأن أي نادٍ آخر لن يدفع أكثر من ذلك.

لقد استفسرت عدة أندية، بما فيها بعض منافسي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللاعب، لكن النادي لم يتلقَّ عرضاً رسمياً حتى الآن. قد يتغير هذا الوضع مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، إلا أن راتبه الأسبوعي البالغ 325 ألف جنيه استرليني يُعدّ عائقاً كبيراً أمام معظم أندية العالم.

قلّل وكلاء راشفورد من شأن التقارير التي تتحدث عن انتقاله المحتمل إلى الدوري التركي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين، مُشيرين إلى رغبته في البقاء ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

كان تألق راشفورد مع برشلونة كافياً لعودته إلى قائمة منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل والمشاركة في كأس العالم.

ومع استضافة إنجلترا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، يرغب راشفورد في البقاء ضمن خطط المدير الفني الألماني.

وباستثناء أي تطورات مفاجئة، فإن أول مدير فني يتعين على راشفورد إقناعه بمستواه هو كاريك. وإذا فعل ذلك، فقد تصبح العودة إلى مانشستر يونايتد، والتي بدت مستبعدة قبل عام، أمراً ممكناً.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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