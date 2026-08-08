عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد تثير العديد من التساؤلات

لم تسر الأمور خلال هذا الصيف، كما خُطّط لها ماركوس راشفورد أو مانشستر يونايتد، فقد كان هناك توقع من كلا الطرفين بأن يُفعّل برشلونة بند الشراء في عقد اللاعب مقابل 30 مليون يورو، ليُصبح انتقاله نهائياً.

لكن بدلاً من ذلك، أنفق العملاق الكاتالوني أكثر من 90 مليون يورو للتعاقد مع أنتوني غوردون وكريم أديمي، وفي الوضع الراهن سيعود راشفورد إلى مانشستر يونايتد، الأسبوع المقبل، لبدء استعداداته للموسم الجديد. وفي ظل عدم وجود حلول أخرى، من المقرر أن يكون راشفورد - الذي لا يزال متبقياً له عامان في عقده مع مانشستر يونايتد - جزءاً من قائمة «الشياطين الحمر» تحت قيادة المدير الفني مايكل كاريك هذا الموسم. وإذا تم اختياره للمشاركة في المباراة الودية ضد ليدز يونايتد في دبلن يوم الأربعاء، سيكون هذا - حسب موقع «إي إس بي إن» - أول ظهور له بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة الدوري الأوروبي ضد فيكتوريا بلزن في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ورغم أن ذلك لم يكن أبداً في الحسبان عند انتقاله إلى إسبانيا قبل 12 شهراً، فإن مانشستر يونايتد وراشفورد مضطران للتعامل مع هذا الوضع غير المستقر. على الأقل، سهّل رحيل روبن أموريم في يناير (كانون الثاني) الماضي عودة راشفورد إلى ناديه الأصلي. وكان أموريم - الذي سيلعب فريقه ميلان أمام مانشستر يونايتد في فروتسواف، بولندا، في 15 أغسطس (آب) - قد استبعد راشفورد من قائمة الفريق، وكان هذا القرار مدعوماً آنذاك من قبل مالك النادي السير جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، ومدير الكرة جيسون ويلكوكس.

لعب كاريك، الذي تولى القيادة الفنية خلفاً لأموريم، مع راشفورد تحت قيادة لويس فان خال. كما لعب راشفورد تحت قيادة كاريك عندما تعين الأخير مدرباً مؤقتاً بعد إقالة أولي غونار سولسكاير من قيادة الفريق. وبالتالي، فإذا كان هناك من يستطيع إصلاح العلاقة مع راشفورد، فهو كاريك. من المعروف أن بينهما علاقة جيدة، ويأمل مانشستر يونايتد أن يعود راشفورد - الذي سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات مع برشلونة الموسم الماضي، وهو أفضل سجل له في موسم واحد منذ تسجيله 30 هدفاً تحت قيادة إريك تين هاغ في موسم 2022-2023 - كلاعب أفضل وأكثر نضجاً.

كان جزء من مشكلة أموريم مع راشفورد يتمثل في سلوكه وتصرفاته خارج الملعب.

لكن باستثناء تأخره دقيقتين عن اجتماع الفريق، الأمر الذي كلفه مكانه في التشكيلة الأساسية أمام خيتافي في سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يرتكب راشفورد أي خطأ يُذكر مع برشلونة، بل وقال المدير الفني الألماني هانسي فليك الأسبوع الماضي إنه سيفتقد المهاجم الإنجليزي.

وقال فليك: «أُقدّر العمل معه. إنه لاعب رائع وشخص رائع. سيفتقده الفريق، وسأفتقده أنا أيضاً، ولكن هذه هي الحياة». ستكون الحياة مختلفة بالنسبة لراشفورد في مانشستر يونايتد.

وحتى القميص رقم 10 الذي منحه له مورينيو عام 2018 قد مُنح إلى ماتيوس كونيا الصيف الماضي.

كان راشفورد هو الخيار الأول في مركزه خلال معظم المباريات الـ426 التي خاضها مع مانشستر يونايتد منذ ظهوره الأول لاعباً شاباً عام 2016، لكن في ظل وجود منافسة من كونيا، وبرايان مبويمو، وأماد ديالو، وبنجامين سيسكو، قد يتغير هذا الوضع. قد لا يشعر المشجعون الشعور نفسه أيضاً، فالعديد منهم يرغبون في أن يستغني النادي عن راشفورد، بينما يتمنى آخرون منحه فرصة ثانية.

وإذا شارك في أول مباراة رسمية لمانشستر يونايتد على ملعبه هذا الموسم ضد إيبسويتش تاون في 30 أغسطس (آب)، فسيكون من المثير للاهتمام معرفة ردة فعل الجماهير.

قد تكون ردود الفعل متباينة، لكن أي استياء متبقٍ سيزول سريعاً إذا بدأ راشفورد بتسجيل الأهداف.

تجب الإشارة إلى أن عودة راشفورد المحتملة تُثير قضايا أخرى. فقبل فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان مانشستر يونايتد يأمل في جمع نحو 90 مليون يورو من بيع اللاعبين، بما في ذلك مبلغ 30 مليون يورو كان من المتوقع أن يدفعه برشلونة حال ضم راشفورد بصورة نهائية.

لكن في الوقت الحالي، يُعدّ مبلغ الـ44 مليون يورو التي حصل عليها مانشستر يونايتد من نابولي - بعد تعاقده مع راسموس هويلوند بشكل نهائي - هو الدعم الكبير الوحيد للميزانية.

تألق راشفورد مع برشلونة كان كافياً لعودته إلى قائمة منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

لقد بحث النادي إمكانية التعاقد مع جناح أيسر ومهاجم صريح. لكن إذا اضطر راشفورد - القادر على اللعب في كلا المركزين - للبقاء، فلن تكون هناك حاجة كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر في هذين المركزين.

قد يؤثر ذلك أيضاً على باتريك دورغو، إذ يدور نقاش داخلي حول ما إذا كان من الأفضل الاعتماد على اللاعب الدولي الدنماركي في مركز الظهير الأيسر أو كمهاجم. في الواقع، يُعدّ مستقبل راشفورد عاملاً آخر في سوق انتقالات أجبرت برادة وويلكوكس على التحلي بالمرونة في خططهما.

ومع تبقي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع على انتهاء فترة الانتقالات الحالية، لا يزال مانشستر يونايتد منفتحاً على العروض المقدمة لراشفورد. يعتقد مسؤولو النادي أن قيمته تتجاوز 30 مليون يورو المتفق عليها مع برشلونة، لكن هناك إدراكاً بأن أي نادٍ آخر لن يدفع أكثر من ذلك.

لقد استفسرت عدة أندية، بما فيها بعض منافسي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللاعب، لكن النادي لم يتلقَّ عرضاً رسمياً حتى الآن. قد يتغير هذا الوضع مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، إلا أن راتبه الأسبوعي البالغ 325 ألف جنيه استرليني يُعدّ عائقاً كبيراً أمام معظم أندية العالم.

قلّل وكلاء راشفورد من شأن التقارير التي تتحدث عن انتقاله المحتمل إلى الدوري التركي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين، مُشيرين إلى رغبته في البقاء ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

كان تألق راشفورد مع برشلونة كافياً لعودته إلى قائمة منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل والمشاركة في كأس العالم.

ومع استضافة إنجلترا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، يرغب راشفورد في البقاء ضمن خطط المدير الفني الألماني.

وباستثناء أي تطورات مفاجئة، فإن أول مدير فني يتعين على راشفورد إقناعه بمستواه هو كاريك. وإذا فعل ذلك، فقد تصبح العودة إلى مانشستر يونايتد، والتي بدت مستبعدة قبل عام، أمراً ممكناً.