مسؤول سابق في الفيفا: إنفانتينو سيواصل المقاومة وسط الأزمات

توقع هانز يواكيم إيكرت، الرئيس السابق للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يواصل رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو الدفاع بقوة عن موقفه في مواجهة الأزمة التي تهدد مستقبله على رأس المؤسسة.

وقال إيكرت، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «هذا تهديد، والهجوم خير وسيلة للدفاع، وكان الأمر دائماً كذلك».

وأضاف: «إنه يبعث برسالة مفادها أن أي هجمات تصدر من داخل فيفا أو من خارجه ستُواجه. إنه يحاول التقليل من حجم القضية، ولا يريد أن يبدو فيفا بصورة سيئة».

ويتعرض إنفانتينو لانتقادات واسعة منذ كشفه، الأسبوع الماضي، عن مشروع بمليارات الدولارات لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وأمام موجة الاعتراضات، التي تضمنت تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة بطولات كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المشروع وسحبه.