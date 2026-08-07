روسيا تحتفظ بحق التصويت في انتخابات رئاسة «فيفا» رغم استمرار حظرها دولياً

لا يزال الاتحاد الروسي لكرة القدم يحتفظ بحق التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رغم استمرار حظر منتخباته الوطنية من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى منذ عام 2022.

وكان «فيفا»، إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد قرر تعليق مشاركة المنتخبات الروسية عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وجاء القرار بعد محاولة أولية من «فيفا» للإبقاء على روسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، شرط تغيير اسم المنتخب وخوض مبارياته على ملاعب محايدة. لكن معارضة قوية من عدد من الاتحادات الأوروبية، أبرزها الاتحاد البولندي الذي كان من المقرر أن يواجه روسيا في التصفيات، دفعت «فيفا» إلى تشديد موقفه، ليمنع المنتخب الروسي من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، كما استمر استبعاده من نسختي الرجال والسيدات لاحقاً، بحسب شبكة The Athletic.

وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو آنذاك إن الاتحاد الدولي «يدين استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا».

ورغم هذا الحظر الرياضي، لم يسحب «فيفا» عضوية الاتحاد الروسي، ما يسمح لممثليه بحضور «كونغرس فيفا» والمشاركة في التصويت على انتخابات الرئاسة. وينطبق الأمر ذاته داخل «يويفا»، رغم استمرار معارضة العديد من الاتحادات الأوروبية النافذة لإعادة دمج روسيا في المسابقات القارية.

وشارك الاتحاد الروسي لكرة القدم في موقف «يويفا» الرافض لخطة إنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي بالإجماع معارضة اتحاداته الـ55 للمشروع، ولوّح بمقاطعة بطولات كأس العالم. ومع ذلك، لم يصدر الاتحاد الروسي موقفاً منفصلاً بشأن هذه القضية.

ويخوض إنفانتينو حالياً سباق انتخابات الرئاسة المقررة في الربيع المقبل من دون منافس معلن، لكنه يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من اتحادات «يويفا» وبعض الاتحادات في «كونكاكاف» وآسيا، عقب فشل مشروعه الاستثماري، ما يجعل كل صوت انتخابي ذا أهمية كبيرة إذا ظهر منافس في الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن روسيا قد تتمكن أيضاً من استقطاب مجموعة صغيرة من الدول المتحالفة معها في التصويتات ذات الطابع الجيوسياسي داخل «فيفا».

ورفض الاتحاد الروسي لكرة القدم الكشف لـ«ذا أثلتيك» عما إذا كان يدعم إعادة انتخاب إنفانتينو.

ويُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح إنفانتينو في فبراير (شباط) 2019 «وسام الصداقة»، تقديراً لما وصفه بـ«مساهمته الكبيرة» في نجاح تنظيم روسيا لكأس العالم 2018، خلال مراسم أقيمت في الكرملين بموسكو.