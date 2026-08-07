النرويج تطالب إنفانتينو بالاستقالة: «لم يعد يحظى بأي ثقة»

أصبح الاتحاد النرويجي لكرة القدم أول اتحاد وطني يطالب علناً رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بالاستقالة الفورية، على خلفية الأزمة التي أثارها مشروعه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، والذي جرى التخلي عنه لاحقاً.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مجلس إدارة الاتحاد النرويجي مساء الخميس، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادة «فيفا» بعد سلسلة من الأزمات التي بلغت ذروتها مع مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافينيس، في تصريحات لصحيفة «الغارديان»: «قررنا أننا لم نعد نثق بإنفانتينو. كنا نشعر بالقلق منذ سنوات، وكان هناك في كل عام، بل في كل مرحلة، ما يدفع هذا القلق إلى التفاقم. بالنسبة لنا، انتهت الثقة تماماً، ولم يعد هناك أي طريق للعودة».

وأضافت: «نعيش اليوم حالة من الانقسام الحاد داخل كرة القدم العالمية، بل يمكن وصف الوضع بالفوضى. لذلك سنطالب إنفانتينو بالاستقالة فوراً حتى تتمكن أسرة كرة القدم من التطلع إلى المستقبل والعمل معاً من جديد».

ومن المنتظر أن يوجه الاتحاد النرويجي خلال الأسبوع المقبل خطاباً رسمياً إلى «فيفا» يطالب فيه باستقالة الرئيس السويسري.

وكانت النرويج من بين عدد محدود من الاتحادات التي رفضت دعم إعادة انتخاب إنفانتينو قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) المقبل، فيما سحبت عدة اتحادات أوروبية خلال الأسبوع الماضي تأييدها له.

وأوضحت كلافينيس: «ندرك أننا دولة واحدة فقط، لكن هذا هو موقفنا. لم نصوت له في عام 2023، ومع ذلك كنا نأمل أن ينفذ الإصلاحات التي كان قد تعهد بها وساهم في إطلاقها، لكنه لم يفعل. ولهذا السبب سنطالبه الآن بالاستقالة».

وكشف الاتحاد النرويجي أيضاً أنه سيقدم شكوى جديدة إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا» تتضمن ثلاثة ملفات رئيسية، هي أزمة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، ومنح «جائزة السلام» التابعة لـ«فيفا» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى قضية لاعب المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم الأخيرة.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعمل على حشد دعم عدد من الاتحادات الوطنية الكبرى للانضمام إلى هذه الشكوى، في خطوة قد تزيد الضغوط على إنفانتينو مع اقتراب انتخابات رئاسة «فيفا» العام المقبل.