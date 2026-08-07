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رئيس «فيفا» المحاصر بالأزمات يراهن على أفريقيا للبقاء… ونهائي مونديال 2030 ورقة جديدة في معركته

إنفانتينو يضع نفسه في قلب الصراع الإسباني - المغربي

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يتحدث مع رئيس «كاف» باتريس موتسيبي قبل مباراة جنوب أفريقيا وكندا (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يتحدث مع رئيس «كاف» باتريس موتسيبي قبل مباراة جنوب أفريقيا وكندا (أ.ف.ب)
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رئيس «فيفا» المحاصر بالأزمات يراهن على أفريقيا للبقاء… ونهائي مونديال 2030 ورقة جديدة في معركته

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يتحدث مع رئيس «كاف» باتريس موتسيبي قبل مباراة جنوب أفريقيا وكندا (أ.ف.ب)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يتحدث مع رئيس «كاف» باتريس موتسيبي قبل مباراة جنوب أفريقيا وكندا (أ.ف.ب)

بينما كان جياني إنفانتينو يسابق الزمن هذا الأسبوع لإنقاذ موقعه على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اختار الرباط لتكون محطته في واحدة من أكثر اللحظات حساسية خلال رئاسته لـ«فيفا». ففي المكتب الأفريقي الفخم الذي افتتحه الاتحاد الدولي العام الماضي في العاصمة المغربية، التقى أعضاء مجلس الإدارة، في أولى خطوات محاولته الصمود أمام الضغوط المتزايدة التي تهدد مستقبله.

وحسب صحيفة «التايمز» البريطانية لم يكن اختيار المغرب عابراً. فمنذ وصوله إلى رئاسة «فيفا»، ارتبط إنفانتينو بعلاقة وثيقة مع الكتلة الأفريقية، على غرار سلفيه جواو هافيلانغ وسيب بلاتر، اللذين أدركا قبله أن الطريق إلى البقاء طويلاً في قمة هرم كرة القدم العالمية يمر، في جانب كبير منه، عبر أفريقيا.

ورغم الاضطرابات المتواصلة التي عرفها الاتحاد الدولي، فإن أحد أكثر الأرقام إثارة يتمثل في أن ثلاثة رؤساء دائمين فقط حكموا «فيفا» خلال 52 عاماً. ويعود جانب من هذا الاستقرار الاستثنائي في السلطة إلى نجاح الرجال الثلاثة في بناء تحالفات قوية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويمتلك «كاف» 54 اتحاداً وطنياً، أي أكثر من ربع أعضاء «فيفا» البالغ عددهم 211 اتحاداً. والحصول على دعم الكتلة الأفريقية كاملة يضع أي مرشح على مسافة تتجاوز نصف الطريق تقريباً نحو الأغلبية البسيطة المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة.

وتعود جذور هذه المعادلة إلى عام 1974، عندما أطاح البرازيلي جواو هافيلانغ بالإنجليزي ستانلي روس من رئاسة الاتحاد الدولي. وقبل التصويت، أعلن روس رغبته في احتفاظ أوروبا بقيادة كرة القدم العالمية، وهي عبارة ساهمت عملياً في تقويض فرصه أمام منافسه.

في المقابل، أدرك هافيلانغ أهمية أفريقيا في معركته الانتخابية. وتعهد بتوسيع كأس العالم، وزيادة عدد المقاعد الأفريقية، وحظر جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري. وعندما ارتفع عدد منتخبات المونديال إلى 24 في نسخة 1982، تضاعف الحضور الأفريقي إلى منتخبين، ثم وصل إلى خمسة منتخبات بعد زيادة البطولة إلى 32 فريقاً في 1998.

وسار سيب بلاتر على النهج ذاته، جاعلاً من أفريقيا واحدة من أهم قواعد قوته. وخلال حملته الانتخابية عام 1998، اقترح تقديم منح مباشرة إلى الاتحادات الوطنية للمرة الأولى، وهي خطوة كانت شديدة الجاذبية للاتحادات الأفريقية محدودة الموارد مقارنة بنظيراتها في الأسواق الأكثر ثراءً.

كما أوفى بلاتر بوعده بإحضار كأس العالم إلى القارة، عندما استضافت جنوب أفريقيا مونديال 2010، في أول بطولة لكأس العالم تقام على الأراضي الأفريقية.

ومنذ بداية عهده، حرص إنفانتينو بدوره على توثيق علاقته بـ«كاف». ففي حملته الانتخابية عام 2016، تعهد السويسري - الإيطالي بأكثر من مضاعفة الأموال المخصصة لبرامج تطوير الاتحادات الأعضاء.

وبعد انتخابه بفترة قصيرة، دفع باتجاه توسيع كأس العالم. وطُرحت بدايةً بطولة تضم 40 منتخباً، قبل أن ينتقل سريعاً إلى الدفاع عن صيغة الـ48 منتخباً. وكان التوسع مصمماً لمنح الدول الصاعدة فرصاً أكبر؛ إذ حصلت أوروبا على ثلاثة مقاعد إضافية فقط، بينما نالت أفريقيا أربعة مقاعد أخرى، لترتفع حصتها من خمسة منتخبات إلى تسعة، قبل أن يصل عدد ممثلي القارة في مونديال 2026 إلى عشرة منتخبات بعد تأهل الكونغو الديمقراطية عبر الملحق.

ولم تقتصر فوائد التوسع على المنتخبات المتأهلة. فكأس عالم أكبر حجماً وأكثر ربحية تعني زيادة الأموال التي يستطيع «فيفا» توزيعها على أعضائه، وبات كل اتحاد من الاتحادات الـ211 يحصل على حد أدنى مضمون يبلغ 8 ملايين دولار خلال كل دورة تمتد أربعة أعوام.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، واضحاً في موقفه عندما أعلن الشهر الماضي دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، قبل انفجار أزمة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وقال موتسيبي: «اتخذنا قراراً، وأنا شخصياً أدعم جياني إنفانتينو. إنه ليس مجرد صديق جيد، بل صديق وفيّ. إنه وفيّ لأفريقيا».

وأظهرت طريقة تعامل أفريقيا مع أزمة المشروع، الذي كان يستهدف بيع حصص في الأنشطة التجارية والمرتبطة ببطولات كأس العالم، أن رصيد إنفانتينو داخل القارة لا يزال قوياً. فعلى خلاف الاتحادات القارية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والوسطى، لم يعلن «كاف» فقدان الثقة برئيس «فيفا».

كما أعلن أربعة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي دعمهم العلني لاستمرار إنفانتينو، بينهم المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومساء الخميس، أصدر المكتب التنفيذي لـ«كاف» بياناً أعلن فيه بالإجماع تأييده للتحديث المشترك الذي قدمه إنفانتينو وماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، بشأن التطورات الأخيرة.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن فهم اندفاع إنفانتينو الجديد نحو دعم إقامة نهائي كأس العالم 2030 في المغرب.

كان ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره الوجهة الأكثر وضوحاً للمباراة النهائية. غير أن تدهور علاقة إنفانتينو بأعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى مستويات يصعب إصلاحها جعل إقامة النهائي في أوروبا لا تقدم له مكاسب تذكر في حسابات إعادة انتخابه.

وعلى الجانب الآخر، فإن نقل المباراة الأهم في مونديال 2030 إلى الملعب الجديد الذي يُبنى في الدار البيضاء بسعة 115 ألف متفرج، ليصبح الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية بين ملاعب كرة القدم في العالم، من شأنه تعزيز علاقة إنفانتينو بقاعدته الأفريقية.

وتكتسب المسألة بعداً إضافياً بالنظر إلى أن انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة ستُجرى خلال مؤتمر الاتحاد الدولي في المغرب في مارس (آذار) المقبل. وفي مواجهة موجة الانتقادات العالمية، أظهر إنفانتينو بوضوح عزمه على خوض الانتخابات سعياً إلى ولاية رابعة.

غير أن دفعه باتجاه استضافة المغرب نهائي مونديال 2030 لا يقتصر على كرة القدم أو الحسابات الانتخابية، إذ يضعه أيضاً في قلب نزاع جيوسياسي متصاعد بين شريكين يفترض أنهما يستعدان معاً لتنظيم كأس العالم.

فالعلاقات بين إسبانيا والمغرب تمر بمرحلة شديدة التوتر.

وخلال يومي 30 و31 يوليو (تموز)، عبر نحو 72 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا والخاضعة للإدارة الإسبانية. وأعيد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما توفي ما لا يقل عن 88 شخصاً خلال محاولات العبور.

ووصف بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ما حدث بأنه «انتهاك لوحدة الأراضي الإسبانية».

ولا تعد كرة القدم بعيدة عن التوترات الجيوسياسية بين البلدين. فحركة الهجرة عبر البحر الفاصل بين المغرب وإسبانيا، الذي تضيق المسافة فيه إلى نحو تسعة أميال عند أقرب نقطة، بدأت تنعكس أيضاً على المشهد الكروي.

ويخوض الاتحادان الإسباني والمغربي منافسة متزايدة على اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وحاول المغرب إقناع لامين يامال، المولود في إسبانيا لأب مغربي، بتمثيل «أسود الأطلس»، من دون نجاح. ومع ذلك، ضمت قائمة المغرب في كأس العالم ستة لاعبين مولودين في إسبانيا.

وتاريخياً، كان اللاعبون من أبناء الجاليات يتجهون غالباً إلى تمثيل بلدان أصولهم عندما لا يكونون ضمن حسابات منتخبات البلدان التي ولدوا فيها. غير أن المغرب أصبح أكثر قدرة على جذب لاعبين ترغب إسبانيا نفسها في الاستفادة منهم.

ويبرز إبراهيم دياز نموذجاً واضحاً لذلك، بعدما خاض مباراة واحدة مع إسبانيا قبل أن يغير ولاءه الدولي.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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