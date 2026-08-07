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دعم أفريقي لإنفانتينو... وتمسك أوروبي بالمقاطعة يعمّق الانقسام داخل «فيفا»

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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دعم أفريقي لإنفانتينو... وتمسك أوروبي بالمقاطعة يعمّق الانقسام داخل «فيفا»

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

تتواصل تداعيات أزمة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت حصل فيه رئيسه جياني إنفانتينو على دفعة سياسية مهمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي جدد دعمه له بالإجماع، بينما تمسك الاتحاد الأوروبي (يويفا) بموقفه الرافض لقيادته، مؤكداً استمرار مقاطعته لبطولات «فيفا» إلى حين تلبية مطالبه المتعلقة بالحوكمة والشفافية.

ويمثل دعم «كاف»، الذي يضم 54 اتحاداً وطنياً، أكثر من ربع أعضاء الجمعية العمومية لفيفا البالغ عددهم 211 اتحاداً، ما يمنح إنفانتينو زخماً مهماً قبل انتخابات الرئاسة المقررة في المغرب في مارس (آذار) 2027، رغم استمرار المعارضة في عدد من الاتحادات القارية والوطنية.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، أن «كاف» سيواصل العمل مع «فيفا» والاتحادات الأعضاء من أجل حماية مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية السليمة والشفافية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون لتطوير كرة القدم عالمياً.

لكن هذا الدعم لم ينهِ الانقسام داخل كرة القدم العالمية، إذ جدد «يويفا» موقفه، مؤكداً أن شروطه للعودة إلى المشاركة في بطولات «فيفا» لم تتحقق بعد، رغم تراجع إنفانتينو عن مشروع بيع جزء من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مطالبه لا تقتصر على سحب المشروع، بل تشمل أيضاً تقديم ضمانات تحول دون تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلاً، مؤكداً أنه لا يزال فاقداً الثقة بقيادة إنفانتينو، وأن الدعم الذي أعلنه كبار مسؤولي «فيفا» للرئيس لا يغير من موقفه.

وكان «فيفا» قد أعلن، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في الرباط، اعتذاره إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء الإجرائية التي رافقت المشروع، مع التعهد بإجراء مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرار، ورفع نتائجها إلى «مجلس فيفا» خلال اجتماعه المقبل.

وفي أميركا الجنوبية، أكد اتحاد «الكونميبول» رفضه اتخاذ أي إجراءات تتجاوز الأطر المؤسسية للاتحاد الدولي، معرباً عن قلقه من «الإجراءات الأحادية» التي اتخذت دون حوار مسبق، ومشدداً على ضرورة احترام آليات الحوكمة والحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم.

كما صعّد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) انتقاداته، واعتبر أن المشروع، الذي جرى التفاوض عليه بعيداً عن الأطر المؤسسية، لا يمثل مجرد إخفاق في الحوكمة، بل «إساءة بالغة لاستخدام السلطة الرئاسية»، مضيفاً أن توافق الإجراءات مع لوائح «فيفا»، إذا صح، يثير تساؤلات حول كفاية تلك اللوائح نفسها.

من جانبه، أكد «فيفا» أن جميع الخطوات المتعلقة بالمشروع تمت وفق لوائحه، وأن الأخطاء التي أقر بها تتعلق بالإجراءات وآليات التواصل، وليس بوجود مخالفات لقواعد الحوكمة، محذراً من مواصلة ما وصفه بالهجمات على نزاهة المؤسسة وآلياتها القانونية.

وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عدداً من كبار مسؤولي «فيفا» فوجئوا بعرض مشروع الاستثمار الخاص قبل يوم واحد فقط من نهائي كأس العالم 2026، وتعرضوا لضغوط للموافقة عليه دون إخطار مسبق، في مؤشر على السرية التي أحاطت بالمشروع.

وعلى الصعيد السياسي، نجح إنفانتينو في الحصول على تأييد قيادة «فيفا» خلال اجتماع الرباط، إلا أن الضغوط لم تتوقف، بعدما أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رفضه دعم الرئيس السويسري، كما سحب الاتحادان الإنجليزي والألباني لكرة القدم دعمهما لإعادة انتخابه.

ورغم هذه المواقف، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بدعم عدد كبير من الاتحادات، خصوصاً في أفريقيا وآسيا، حيث يشكل تمويل «فيفا» لبرامج التطوير ركيزة أساسية لعمل الاتحادات الوطنية، كما أنه لا يواجه حتى الآن أي منافس بارز قبل انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس (آذار) المقبل.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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