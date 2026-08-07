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المكسيك والأرجنتين تجددان دعميهما لإنفانتينو رغم تصاعد الأزمة داخل فيفا

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
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المكسيك والأرجنتين تجددان دعميهما لإنفانتينو رغم تصاعد الأزمة داخل فيفا

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)

جدد الاتحادان المكسيكي والأرجنتيني لكرة القدم دعميهما لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في وقت تتواصل فيه تداعيات الأزمة التي أثارها مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» قبل سحبه، وسط انقسام متزايد بين الاتحادات القارية والوطنية.

وأعلن الاتحاد المكسيكي دعمه لإنفانتينو، في موقف يتعارض مع موقف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي طالب بمراجعة شاملة لقيادة فيفا، مؤكداً أنه لن يعترف بأي إجراءات تُتخذ خارج الأطر المؤسسية للاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد المكسيكي في بيان: «ندعم قيادة الرئيس جياني إنفانتينو لمواصلة تطوير كرة القدم وتعزيز المؤسسات بما يخدم جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً».

يأتي هذا الموقف بعد يوم من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) دعمه بالإجماع لإنفانتينو، في حين يتمسك الاتحاد الأوروبي (يويفا) بموقفه الداعي إلى مقاطعة بطولات فيفا، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي تضامنه مع موقفي يويفا وكونكاكاف.

في المقابل، شدد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على رفضه أي محاولة لإقصاء رئيس فيفا خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن أي قرار يجب أن يصدر عبر تصويت الاتحادات الأعضاء الـ211.

وكان فيفا قد أعلن، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في الرباط، اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء الإجرائية المرتبطة بمشروع بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، مع التعهد بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات التي صاحبت المشروع.

وفي السياق ذاته، بعث الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برسالة دعم إلى إنفانتينو، أشاد فيها بما وصفه بالعمل الذي قام به فيفا خلال العقد الماضي لتطوير كرة القدم وتعزيز الحوكمة والمؤسسات.

وأقر الاتحاد الأرجنتيني بأن المشروع الأخير أثار شكوكاً وأظهر وجود أخطاء في آلية العمل، لكنه أكد أن الطريق الأنسب يتمثل في مواصلة العمل داخل الأطر المؤسسية بقيادة فيفا وصولاً إلى الجمعية العمومية المقررة في المغرب في مارس (آذار) 2027.

ورغم أن الأزمة ألقت بظلالها على مساعي إنفانتينو للفوز بولاية جديدة، فإنه لا يزال يحظى بدعم عدد من الاتحادات الوطنية، في وقت لم يظهر فيه حتى الآن أي مرشح بارز لمنافسته في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، واصلت عدد من الاتحادات الأوروبية سحب دعمها لإنفانتينو، بعدما انضمت كرواتيا إلى إنجلترا وألبانيا في إعلان رفض دعمه لولاية جديدة، مبررة القرار بإعادة تقييم موقفها على ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بكأس العالم 2026.

كما صعّد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) انتقاداته، معتبراً أن المشروع لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل «إساءة بالغة لاستخدام السلطة الرئاسية».

من جهته، أكد فيفا أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع كانت متوافقة مع لوائحه، مشيراً إلى أن الأخطاء التي أقر بها تعلقت بالإجراءات وآليات التواصل، وليس بوجود مخالفات لقواعد الحوكمة.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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