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ليفربول يفوز بمباراته التحضيرية الثانية بقيادة إيراولا

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز في ثاني وديات الفريق (أ.ف.ب)
لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز في ثاني وديات الفريق (أ.ف.ب)
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ليفربول يفوز بمباراته التحضيرية الثانية بقيادة إيراولا

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز في ثاني وديات الفريق (أ.ف.ب)
لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز في ثاني وديات الفريق (أ.ف.ب)

فاز ليفربول الإنجليزي بمباراته التحضيرية الثانية بقيادة مدربه الجديد الإسباني أندوني إيراولا، وذلك على حساب وريكسم الويلزي الذي ينافس في دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب)، بنتيجة 1 - 0 الأربعاء على ملعب «يانكي ستاديوم» في نيويورك.

وسجل المهاجم اليافع ريو نغوموها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من مسافة قريبة، أمام 42 ألف متفرج احتشدوا في ملعب البيسبول الشهير، معقل نادي نيويورك يانكيز وفريق الدوري الأميركي لكرة القدم نيويورك إف سي.

وسبق لليفربول أن فاز على مواطنه سندرلاند 4 - 2 السبت في ناشفيل، مانحاً مدربه الجديد إيراولا الانتصار في اختباره الأول مدرباً للفريق خلفاً للهولندي المقال من منصبه أرنه سلوت.

وشاب الفوز على سندرلاند إصابة المدافع جو غوميز الذي كان من بين اللاعبين الغائبين الأربعاء إلى جانب الوافد الجديد الفرنسي جيريمي جاكيه ولاعبي كأس العالم الهولندي ريان خرافنبرخ والألماني فلوريان فيرتس والسويدي وألكسندر أيزاك.

وقال إيراولا قبل المباراة إن خرافنبرخ وفيرتز وأيزاك قد يعودون للمشاركة في المباراة الأخيرة لليفربول ضمن جولته الأميركية أمام مواطنه ليدز يونايتد على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو الأحد.

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