مساعد سكالوني بعد لكمة أولمو: أخطأت ومستعد للاعتذار

بعد صافرة النهاية، تحول ملعب نهائي «كأس العالم 2026» فوضى عارمة، حيث اندلعت مشاجرات في كل مكان.

وكان روبيرتو فابيان أيالا، مساعد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في قلب إحدى أشد اللحظات إثارة للجدل، والآن، كسر صمته أخيراً بشأن ما حدث مع النجم الإسباني داني أولمو.

وفي أول تصريح له منذ الواقعة، أعرب أيالا عن ندمه الشديد على تصرفاته بعد خسارة الأرجنتين 0 - 1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم على ملعب «ميتلايف»، يوم الأحد الماضي، وأكد استعداده للاعتذار للاعب الإسباني شخصياً.

وصرح أيالا لإذاعة «فالنسيا كابيتال»، الأربعاء: «أنا نادم. نظراً إلى منصبي؛ لا يمكنني السماح لمشاعري، أو أي شيء قد أتلقاه من الطرف الآخر، بالتأثير على مزاجي وتصرفاتي. لهذا السبب أنا نادم».

ورفض أسطورة نادي فالنسيا الإسباني السابق الكشف عمّا قيل له على أرض الملعب فاستفزه، وقلل من شأن الأمر برمته، حيث قال: «في رأيي، يجب أن نضع حداً لهذا الأمر ونتركه عنده. لم يكن ما حدث سوى دفعة، وليست لكمة كما يحاول البعض تصوير الأمر».

وأضاف المدافع السابق: «ما قمت به كان رد فعل على كلام قيل لي، لكن الأمر انتهى. إذا التقيت به، فسوف أعتذر له شخصياً بكل تأكيد».

وحرصاً منه على تبرير وجوده وسط المشادة، شدد أيالا على أن نيته كانت تهدئة الأمور، لا تأجيجها، حيث قال: «إنه لأمر مؤسف. يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية تصرفاتنا على أرض الملعب».

وأضاف: «عندما انتهت المباراة، رأيت مشادة في منتصف الملعب، فحاولنا إبعاد لاعبينا وإنهاء الأمر بهذه الطريقة؛ لأننا لسنا من هذا النوع من اللاعبين».

كما اشتبك لياندرو باريديس، لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني، مع لاعبي المنتخب الإسباني، وتحدث أيالا صراحة في هذا الصدد، قائلاً: «أتحمل مسؤولية ما فعلت. كانت نيتي هي الفصل بين اللاعبين، هذه كانت نيتي الحقيقية».

وأوضح: «أحياناً يواجه المرء أحداثاً يكون فيها قلبه متوتراً للغاية، وهذا ليس عذراً. وبحكم منصبي، كان ينبغي عليّ أن أتصرف بشكل مختلف مهما سمعت. كان إريك غارسيا حاضراً أيضاً، وأخبرته ببساطة أنني جئت للفصل بين اللاعبين وتهنئتهم فقط».

وتأتي تصريحات مساعد سكالوني في وقت حساس، فقد أعلن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» للتو عن تحقيق تأديبي شامل، وعيّن محققاً خاصاً لفحص كل ما أعقب نهائي «كأس العالم 2026».

ولم يكن اشتباك أيالا وأولمو سوى جزء من الأمر، فقد وجه ناهويل مولينا، لاعب منتخب الأرجنتين، لكمة إلى رودري، قائد المنتخب الإسباني، أيضاً بينما كان المنتخب الأوروبي يحتفل بتتويجه باللقب.